Neustart am Hauptplatz: „P5“ haucht Althofens „Kiebitz“ neues Leben ein

Am Hauptplatz von Althofen gibt es ein neues kulinarisches Ziel: Aus dem früheren „Kiebitz“ ist nun „P5“ geworden. Unter der Leitung von Manuel Pirker und seiner Familie öffnete das Lokal vergangenen Freitag erstmals seine Türen. Wie es zur Entscheidung kam? „Nicht zuletzt deswegen, weil ich in meiner Heimatstadt viele Menschen kenne, sie mich kennen und ich mich hier bestens vernetzt fühle“, sagt Pirker, der nicht nur die Küche verantwortet, sondern auch im Service mit anpackt.

Vielfalt auf dem Teller

Das kulinarische Konzept von P5 ist bewusst abwechslungsreich: Vier fixierte Gerichte bilden das Grundgerüst, darüber hinaus überrascht eine wöchentlich wechselnde Karte mit Tagesmenüs. Kaffee- und Kuchenliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten – die süßen Begleiter stammen teils aus eigener Herstellung, teils von Michaela Sonnberger. Ein Catering-Service rundet das Angebot ab. Geplant sind zudem Themenabende wie Grillpartys, Faschings- und Halloween-Events sowie regelmäßige Live-Musik. Damit möchte das neue Lokal das gesellschaftliche Leben am Hauptplatz bereichern und zum Treffpunkt für Jung und Alt werden.

Besuch zur Eröffnung

Zur feierlichen Eröffnung gratulierten neben Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber auch Bürgermeister Walter Zemrosser und Vizebürgermeister Michael Baumgartner dem Team rund um Manuel und Daniela Pirker. Die Politiker wünschten dem P5 nicht nur viele Gäste, sondern auch viel wirtschaftlichen Erfolg.