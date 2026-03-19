Verkehrszeichen geklaut: Junge Seriendiebe von Polizei gefasst

In den vergangenen Monaten wurden im Bezirk Wolfsberg immer wieder Verkehrszeichen gestohlen. Die Polizei konnte nun nach umfangreichen Ermittlungen zwei junge Burschen ausforschen.

Im Zeitraum von Jänner bis März 2026 kam es im Bezirk Wolfsberg zu einer Serie von Diebstählen von Verkehrszeichen. Dabei wurden acht Straßenschilder, eine Schneestange sowie ein Leitpflock durch zunächst unbekannte Täter entfernt und gestohlen, teilt die PI Wolfsberg mit.

Beschuldigte zeigen sich geständig

Nach intensiven Ermittlungen sowie guter Orts- und Personalkenntnis durch die PI Wolfsberg konnten nun ein 17- und ein 15-jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg ausgeforscht werden. Alle gestohlenen Verkehrsleiteinrichtungen wurden sichergestellt. „Durch die Tathandlungen entstand der Stadtgemeinde Wolfsberg sowie St. Andrä ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die beiden Beschuldigten legen bei der Vernehmung ein reumütiges Geständnis ab. Sie werden angezeigt“, heißt es von den Beamten.