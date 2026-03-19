„Wir sind stolz“: Land Kärnten ehrt Paralympioniken

Die große Verbundenheit innerhalb der Kärntner Sportfamilie, wie Landessportdirektor Arno Arthofer die Achse Athleten, Dachverbände, Vereine und Land Kärnten bezeichnet, war bei der gestrigen Ehrung der erfolgreichen Teilnehmer an den Paralympics in Cortina und Mailand im Spiegelsaal spürbar, heißt es in einer Aussendung des Landes Kärnten.

Letzte Sportlerehrung für Kaiser

Sportreferent LH Peter Kaiser hat zu seiner „letzten Sportlerehrung in den Spiegelsaal eingeladen, weil das Land seine Wertschätzung gegenüber der Leistungsbereitschaft, dem Siegeswillen und dem Erfolg der Sportlerinnen und Sportler sichtbar machen will und sich zugleich bedanken will bei all jenen, die diese Leistungen und Erfolge möglich machen, Großeltern, Eltern, Funktionärinnen, Funktionäre, Trainerinnen, Trainer, die Dachverbände, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Olympiazentrum. Sie alle stehen hinter diesen Erfolgen, sie alle geben den jungen Menschen die Möglichkeit, erfolgreich zu sein“, so Kaiser.

Dank und Anerkennung vom Land

Elina Stary, Markus Salcher, Nico Pajantschitsch und Thomas Grochar – die erfolgreichen Teilnehmer an den Paralympics im März dieses Jahres in Cortina und Mailand – wurden von Kaiser und Arthofer mit den Ehrenurkunden, die den Dank und die Anerkennung des Landes Kärnten für ihre erbrachten Leistungen sichtbar machen, ausgezeichnet. Thomas Grochar wurde Ende 2025 zum Sportler des Jahres gewählt, konnte aber an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Die Überreichung der Trophäe wurde ebenso gestern von Kaiser und Arthofer nachgeholt.

„Absolute Vorbilder für alle“

„Ich war selbst in Cortina und konnte direkt erleben, wie sich unsere Sportlerinnen und Sportler vorbereiten, wie fokussiert sie ins Rennen gehen und wie sie über alle unsere Vorstellungen hinweg ihre Leistungen abrufen, steigern und durchs Ziel bringen. Und zu all diesem Leistungs- und Siegeswillen kommt die Freude am Sport und der wertschätzende Umgang untereinander. Ihr geht mit euren Handicaps ganz selbstverständlich um, als wären sie nicht da. Trotz Ausfällen, Rückschlägen liefert ihr voll ab. Es war eine Freude, das zu sehen“, so Kaiser. Damit seien die Paralympionikinnen und Paralympioniken die „absoluten Vorbilder für alle, den sie beweisen, was alles möglich ist, was man alles erreichen kann und sie zeigen, dass Sport auch Charakterbildung ist, Menschen zusammenführt, Freundschaften entstehen lässt. Sport ist für mich in Zeiten wie diesen daher die Antwort auf die globalen Geschehnisse durch Autokraten, die die Gesellschaft spalten“, betonte der Landeshauptmann.

©LPD Kärnten/Helge Bauer | Die Athleten der Paralympics in Cortina Mailand wurden kürzlich von LH Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer aufgrund ihrer großartigen Leistungen geehrt.

Vertreter der Dachverbände bei der Ehrung

Arno Arthofer begrüßte bei der Ehrung auch die Vertreter der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion, Anton Leikam, Christoph Schasche und Ulrich Zafoschnig sowie den Präsidenten des Behindertensportverbandes Josef Pleikner und in Vertretung von Dieter Mörtl vom Landeskiverband auch Günter Leikam. Auch Arthofer dankte allen, die hinter „ihren Sportlerinnen und Sportlern stehen, die Zeit und Geld aufwenden, damit Spitzensport möglich ist, die unterstützen, helfen und betreuen.“

Dank an Sportreferent Kaiser

Der gesamte Vorstand des Kärntner Ruderverbandes mit Heimo Neuberger an der Spitze nutzte die Feierstunde, um sich bei Sportreferent Kaiser für all die Jahre der „Unterstützung zu bedanken“, Kaiser habe immer ein offenes Ohr für den Rudersport gehabt, „der ja mit sehr wenig Publikum auskommen muss und daher auf die Unterstützung angewiesen ist.“ Kaiser habe aber auch mit der Ausrichtung des Sportreferates dafür gesorgt, dass junge Menschen animiert werden, Sportkarrieren anzustreben, dass die Aus- und Weiterbildung neben dem Sport für ein fixes Standbein im Leben der jungen Menschen sorgt. Neuberger sprach auch eine Einladung an die Parasportlerinnen und -sportler aus: „Unser Ruderverein hat allen Voraussetzungen für Parasportler, wir haben das Boot, wir haben die Strecken, wir haben Platz“, so Neuberger. Ruderin Katharina Lobnig überreichte Kaiser einen Gutschein, mit dem Kaiser eingeladen ist mit ihr und ihrer Schwester Magdalener im Dreier über die Drau zu rudern. Das entsprechende Trikot überreichte Neuberger.

Ergebnisse Paralympics Kärntner Teilnehmer: Elina Stary (mit Guide Stefan Winter): Silber im Slalom und 2x Bronze im Riesentorlauf und Kombi

(mit Guide Stefan Winter): Silber im Slalom und 2x Bronze im Riesentorlauf und Kombi Thomas Grochar: Bronze im Paraski-Bewerb

Markus Salcher: Der Speed-Spezialist, mehrfacher Paralympicssieger, beendet mit diesen Spielen seine Karriere, wird aber weiterhin dem Parasport treu bleiben und seine Erfahrung weitergeben

Nico Pajantschitsch: Nahm ebenfalls an den Paralympics teil, kehrte aber diesmal ohne Medaille nach Hause zurück

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 18:07 Uhr aktualisiert