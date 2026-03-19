Alkohol im Spiel: Mann nach Autounfall mit Verletzten freigesprochen

Der damals 29-Jährige war letztes Jahr im April mit drei weiteren Insassen mit dem Auto nahe Frantschach-St. Gertraud unterwegs. Plötzlich kam es dazu, dass ein Reh vor das Fahrzeug sprang. Bei dem Versuch auszuweichen, kam er von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Alle vier Personen wurden teils schwer verletzt. Laut Anklage war der Mann in alkoholisiertem Zustand, der Vorwurf lautete auf fahrlässige Körperverletzung.

Sonderfall: Kein Ausweichen möglich gewesen

Wie es in einem Bericht des ORF heißt, teilten die damaligen Insassen, sowie auch der Lenker mit, dass der Unfall durch das Reh ausgelöst wurde. Der Lenker soll keine Möglichkeit gehabt haben zu reagieren. Zudem bestätigt das auch ein vom Gericht eingeholtes Sachverständigen Gutachten. Darin hieß es, dass der Mann nicht zu schnell unterwegs gewesen wäre, das Reh so knapp vor das Auto sprang und er daher nicht anders hätte reagieren können. Laut dem Medienbericht wurde der Angeklagte vom Richter freigesprochen. Dieser sprach hier von einem Sonderfall, da kein Zusammenhang zwischen dem Unfall und der Alkoholisierung zu erkennen gewesen sei. Abschließend heißt es, dass das Urteil nicht rechtskräftig ist.