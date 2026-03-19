57 Einsätze: Feuerwehr St. Peter blickt auf einsatzreiches Jahr zurück

Am Freitag, dem 13. März 2026, fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr St. Peter-Spittal im Rüsthaus statt. Kommandant Harald Ebner konnte neben zahlreichen Kameraden auch einige hochrangige Ehrengäste willkommen heißen.

Seitens der Gemeinde nahmen Bürgermeister LAbg. Gerhard Köfer, Stadtrat LAbg. Christoph Staudacher, Stadtrat und Feuerwehrreferent Lukas Gradnitzer sowie Günther Wollinger (Abteilungsleiter Feuerwehr) an der Versammlung teil. Ebenso durfte Bezirkshauptmann Markus Lerch begrüßt werden.

Hoher Anteil der Feuerwehrjugend

Auch Vertreter anderer Einsatzorganisationen waren anwesend, darunter Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober, Abschnittsfeuerwehrkommandant Rene Moser, Gemeindefeuerwehrkommandant Johannes Trojer (FF Spittal), Anton Macek (FF Olsach-Molzbichl), Chefinspektor Hans Peter Fröschl (Autobahnpolizei), Bezirksinspektor Martin Glanznig (Polizeiinspektion Spittal) sowie Bezirksrettungskommandant Patrick Reichnach und seine Stellvertreterin Christine Pichler vom Roten Kreuz Spittal. Der Mitgliederstand der Feuerwehr St. Peter-Spittal stieg im vergangenen Jahr auf insgesamt 77 an. Besonders erfreulich ist der hohe Anteil der Feuerwehrjugend: Mit 24 Mitgliedern – 13 Mädchen und 11 Burschen – stellt sie knapp ein Drittel der Mannschaft.

15.131 Stunden im Jahr 2025 – 57 Einsätze

Insgesamt wurden im Jahr 2025 beeindruckende 15.131 Stunden geleistet. Davon entfielen 884 Stunden auf 57 Einsätze, darunter 15 Brandeinsätze, 39 technische Einsätze und drei Wasserdiensteinsätze. Während wetterbedingte Einsätze rückläufig waren, kam es zu einem Anstieg bei Verkehrsunfällen: Insgesamt 20 mal rückte die Feuerwehr zu solchen Einsätzen aus, davon 14 mal auf die A10 Tauernautobahn, heißt es in einer Aussendung. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Aus- und Weiterbildung. Insgesamt wurden 37 Übungen durchgeführt sowie 22 Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule absolviert. Zusammen mit Vorbereitungen auf Leistungsbewerbe und Leistungsprüfungen ergab sich ein Aufwand von 2.669 Stunden. Für organisatorische Tätigkeiten wurden 920 Stunden und für kameradschaftliche Aktivitäten 3.722 Stunden aufgewendet.

©FF St. Peter-Spittal | Am Freitag, dem 13. März 2026, fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr St. Peter-Spittal im Rüsthaus statt.

Feuerwehrjugend auf der Überholspur

Den größten Anteil an der Gesamtleistung stellte erneut die Feuerwehrjugend dar: Bei 101 Aktivitäten wurden 6.936 Stunden geleistet. Auch die Erfolge können sich sehen lassen: Vier Jugendliche absolvierten das Wissensspiel, sechs den Wissenstest in Bronze, ein Mitglied in Silber und sechs in Gold, wird weiters mitgeteilt. Im Bewerbswesen erreichte die Feuerwehrjugend den zweiten Platz bei der Bezirksmeisterschaft in Spittal und qualifizierte sich damit für die Landesmeisterschaft. Dort erzielten die Jugendlichen einen hervorragenden dritten Platz und wurden mit dem bronzenen Helm ausgezeichnet. Zusätzlich konnte die Feuerwehrjugend beim Projekt „BeeWild“ einen großen Erfolg feiern: Unter allen eingereichten Projekten erreichte sie den zweiten Platz und wurde im Rahmen der Landesmeisterschaft mit einem Erlebnisgutschein im Wert von 800 Euro prämiert.

Ehrung verdienter Mitglieder

Im Rahmen der Versammlung wurden auch verdiente Mitglieder geehrt: HFM Josef Ebner, HFM Georg Hartlieb und HFM Franz Richtig sen. erhielten die Ehrenurkunde des Landesfeuerwehrkommandos für ihre langjährigen Verdienste. HFM Franz Kassmanhuber wurde mit der Verdienstmedaille für 50 Jahre und BM Mario Ebner für 25 Jahre im Feuerwehrdienst ausgezeichnet, heißt es abschließend.