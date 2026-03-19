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Ein Bild auf 5min.at zeigt den strahlend blauen Himmel über dem Faaker See.
Der Freitag wird in Kärnten großteils sonnig.
Kärnten
19/03/2026
Wetterprognose

Viele Sonnenstunden am Freitag in Kärnten erwartet

Der Freitag wird meist sonnig, dann im Laufe des Tages ziehen langsam ein paar Wolken auf. Hier bekommst du einen Überblick.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

„Am Freitag gehen sich erneut viele Sonnenstunden aus. Zunächst ist es sogar wolkenlos. Im Tagesverlauf ziehen langsam Wolken auf, doch es bleibt dazwischen weiterhin meist Platz für Sonnenschein“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Etwas dichter können die Wolken am Nachmittag dann ganz im Osten sein. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus fünf und null Grad, die Tagesmaxima bei zehn bis 14 Grad, heißt es abschließend.

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