Viele Sonnenstunden am Freitag in Kärnten erwartet

Der Freitag wird meist sonnig, dann im Laufe des Tages ziehen langsam ein paar Wolken auf. Hier bekommst du einen Überblick.

„Am Freitag gehen sich erneut viele Sonnenstunden aus. Zunächst ist es sogar wolkenlos. Im Tagesverlauf ziehen langsam Wolken auf, doch es bleibt dazwischen weiterhin meist Platz für Sonnenschein“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Etwas dichter können die Wolken am Nachmittag dann ganz im Osten sein. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus fünf und null Grad, die Tagesmaxima bei zehn bis 14 Grad, heißt es abschließend.