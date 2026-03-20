300 Einsatzkräfte probten für Ernstfall auf Kärntens Schienen

Rund 300 Florianis aus den Bezirken Feldkirchen, St. Veit und Villach-Land trainierten vom 28. Februar bis 16. März gemeinsam mit der ÖBB. Im Mittelpunkt standen ein Verkehrsunfall, eine Evakuierung sowie ein Schadstoffaustritt.

Großangelegte Feuerwehrübungen mit den ÖBB fanden am 28. Februar sowie am 9., 14. und 16. März in Feldkirchen statt.

Großangelegte Feuerwehrübungen mit den ÖBB fanden am 28. Februar sowie am 9., 14. und 16. März in Feldkirchen statt.

„Seit mittlerweile 15 Jahren wird diese besondere Übung in Feldkirchen veranstaltet. In dieser Form gilt sie als einzigartig in Österreich und hat sich über die Jahre zu einem wichtigen Bestandteil der Aus- und Weiterbildung im Bereich von Bahnunfällen entwickelt“, erklärt Daniel Uhr, Sprecher des Feuerwehrabschnitts Feldkirchen/Ossiacher See. Auch in diesem Jahr nahmen 300 Feuerwehrleute aus den Bezirken Feldkirchen, St. Veit an der Glan und Villach-Land daran teil. Zudem waren die Johanniter Kärnten sowie der Samariterbund Kärnten mit dabei.

©ÖA@BFK07 | Im Fokus standen vier realitätsnahe Szenarien.

Vier Szenarien forderten Helfer

Trainiert wurde am 28. Februar sowie am 9., 14. und 16. März 2026. „Im Fokus standen heuer vier realitätsnahe Szenarien“, so Uhr. Darunter ein schwerer Verkehrsunfall im Gleisbereich, die Evakuierung eines stark verrauchten Personenzuges, ein Schadstoffaustritt aus einem Kesselwagen sowie die patientengerechte Rettung aus einem Führerhaus. „Diese Übungen zeigten einmal mehr, wie wichtig regelmäßiges Training unter möglichst realistischen Bedingungen ist. Gleichzeitig unterstrich sie die hervorragende Zusammenarbeit der beteiligten Einsatzorganisationen“, betont der Feuerwehrsprecher abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 07:50 Uhr aktualisiert