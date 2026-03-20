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/ ©Initiative "Eltern stehen auf"
Ein Bild auf 5min.at zeigt Vertreter der Initiative "Eltern stehen auf", des Kärntner Landtags sowie mehrere Kinder.
2.500 Unterschriften wurden am Donnerstag an Landtagspräsidenten Andreas Scherwitzl überreicht.
Klagenfurt
20/03/2026
Passende Betreuung

Petition: Elterninitiative sammelte 2.500 Unterschriften

Die Initiative „Eltern stehen auf" setzt sich - wie berichtet - für eine Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung ein. Im Rahmen einer Petition wurden dafür bereits 2.500 Unterschriften gesammelt und nun dem Kärntner Landtag übergeben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Konkret fordert die Initiative „Eltern stehen auf“ eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen, welche es Eltern ermöglichen soll, eine Betreuungseinrichtung zu wählen, die zwar außerhalb der Wohngemeinde, dafür aber zum Kind und zum familiären Alltag passt. „Viele Familien wünschen sich nicht einfach irgendeinen Platz“, betont Initiatorin Ricarda Motschilnig.

2.500 Unterschriften gesammelt

„Die große Unterstützung zeigt, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt“, erklärt Mitinitiatorin Belinda Ratz. Inzwischen wurden im Rahmen einer Petition 2.500 Unterschriften gesammelt, welche am Donnerstag an den Kärntner Landtagspräsidenten Andreas Scherwitzl (SPÖ) übergeben wurden. „Jetzt braucht es Lösungen“, so Motschilnig. Daher kündigt die Initiative an, den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern fortzusetzen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Vertreter der Initiative "Eltern stehen auf", des Kärntner Landtags sowie mehrere Kinder.
©Initiative „Eltern stehen auf“
Kärntner Eltern setzen sich für freie Wahl bei Kinderbetreuungseinrichtungen ein.
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