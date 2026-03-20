Petition: Elterninitiative sammelte 2.500 Unterschriften

Die Initiative „Eltern stehen auf" setzt sich - wie berichtet - für eine Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung ein. Im Rahmen einer Petition wurden dafür bereits 2.500 Unterschriften gesammelt und nun dem Kärntner Landtag übergeben.

Konkret fordert die Initiative „Eltern stehen auf“ eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen, welche es Eltern ermöglichen soll, eine Betreuungseinrichtung zu wählen, die zwar außerhalb der Wohngemeinde, dafür aber zum Kind und zum familiären Alltag passt. „Viele Familien wünschen sich nicht einfach irgendeinen Platz“, betont Initiatorin Ricarda Motschilnig.

2.500 Unterschriften gesammelt

„Die große Unterstützung zeigt, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt“, erklärt Mitinitiatorin Belinda Ratz. Inzwischen wurden im Rahmen einer Petition 2.500 Unterschriften gesammelt, welche am Donnerstag an den Kärntner Landtagspräsidenten Andreas Scherwitzl (SPÖ) übergeben wurden. „Jetzt braucht es Lösungen“, so Motschilnig. Daher kündigt die Initiative an, den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern fortzusetzen.