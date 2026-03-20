Kärnten: Zweitwohnsitz- und Motorbootabgabe auf 2027 verschoben

Die Einführung der Zweitwohnsitz- und Motorbootabgabe wird vertagt. Während die Politik auf den angekündigten „Seendialog“ setzt, mahnt die Wirtschaftskammer eine ergebnisoffene Beteiligung ein.

Die Einführung der neuen Zweitwohnsitzabgabe sowie die geplante Erhöhung der Motorbootabgabe in Kärnten werden verschoben. Neuer Stichtag ist der 1. Jänner 2027. Die Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) wertet diesen Schritt als notwendige Entlastung, verknüpft die Verschiebung jedoch mit deutlichen Forderungen an den laufenden „Seendialog“.

Fokus auf den Beteiligungsprozess

Mit der zeitlichen Verzögerung soll Raum für einen breiteren Diskurs geschaffen werden. Die Tourismussparte der WKK mahnt ein, dass dieser Dialog nicht durch bereits feststehende Entscheidungen entwertet werden dürfe. Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, betont die Bedeutung eines offenen Prozesses: „Die Verschiebung ist zu begrüßen, weil sie Druck aus dem System nimmt. Aber eines ist ebenso klar: Solange der Seendialog läuft, dürfen nicht parallel Fakten geschaffen werden. Sonst wird aus einem angekündigten Dialog am Ende wieder nur ein politischer Monolog.“

Forderung nach Einbindung der Wertschöpfungskette

Aus Sicht der Wirtschaftsvertreter müsse der Seendialog alle Akteure – von der Gastronomie über den Bootsverleih bis zur Eventwirtschaft – gleichberechtigt einbinden. Man warnt davor, die Belastungen einseitig zu verteilen, bevor eine umfassende Bewertung der wirtschaftlichen Folgen vorliegt. „Wer ernsthaft Lösungen erreichen will, muss alle Beteiligten gleichwertig einbinden und darf Ergebnisse nicht schon vorwegnehmen. Vorzeitige Maßnahmen oder einseitige Belastungen würden das Vertrauen in den Seendialog massiv beschädigen und den Prozess ad absurdum führen“, so Petritsch.

Abwägung zwischen Schutz und Nutzung

Die Debatte dreht sich im Kern um das Spannungsfeld zwischen ökologischem Schutz der Kärntner Seen und ihrer touristischen sowie wirtschaftlichen Nutzung. Die WKK fordert hierfür eine faktenbasierte Grundlage und lehnt Vorfestlegungen während der Verhandlungsphase ab. Petritsch unterstreicht abschließend die Notwendigkeit einer echten Mitwirkung: „Wer ernsthaft tragfähige Lösungen will, muss alle Betroffenen einbinden und darf Ergebnisse nicht vorwegnehmen. Alles andere wäre kein Dialog, sondern ein Monolog.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 09:31 Uhr aktualisiert