Goldschakal-Urteil: Gericht gibt Tierschutzverein recht

Das Landesverwaltungsgericht Kärnten gab einer Beschwerde der österreichischen Organisation "Tierschutz Austria" nun in allen Punkten recht. Streitpunkt war unter anderem die Bejagung des Goldschakals.

Das Landesverwaltungsgericht Kärnten befasste sich mit der Frage, ob die derzeitige Jagdpraxis in Kärnten mit dem EU-Recht vereinbar ist. Konkret ging es um die festgelegte Jagdzeit für den Goldschakal als auch mehrere eingesetzte Fanggeräte für Krähen, Eichelhäher und Habichte. Der Verein „Tierschutz Austria“ hat dagegen – wie berichtet – Beschwerde erhoben. Das Gericht stellte nun ebenfalls fest, dass die aktuelle Regelung in der Kärntner Durchführungsverordnung zum Jagdgesetz gegen die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Rl) sowie die Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union verstoßen würde. Das geht aus einer Aussendung der Tierschutzorganisation hervor.

Urteil noch nicht rechtskräftig

„Kärnten muss seine Jagdgesetze jetzt endlich rechtskonform gestalten“, erläutert Michaela Lehner, Leiterin der Stabstelle Recht von Tierschutz Austria. Das Urteil sei laut ihr auch für andere Arten des Anhanges V der FFH-Richtlinie richtungsweisend, darunter auch der Wolf. Die entsprechende Bestimmung muss voraussichtlich unionsrechtskonform abgeändert werden. Allerdings: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Kärntner Landesregierung kann innerhalb von sechs Wochen eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof oder eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof einbringen.