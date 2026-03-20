„Dachte, das spielt keine Rolle“: 84-Jähriger kopierte Führerschein

Ein 84-jähriger wollte seinen Führerschein beim Baden vor Diebstahl schützen und zeigte der Polizei lediglich eine Kopie des Dokuments. Was als harmlose Vorsichtsmaßnahme gedacht war, endete in Kärnten vor dem Strafrichter.

Wer eine Kopie anstelle des Originals verwendet, riskiert eine Anklage wegen Urkundenfälschung – selbst wenn das Original existiert.

Wer eine Kopie anstelle des Originals verwendet, riskiert eine Anklage wegen Urkundenfälschung – selbst wenn das Original existiert.

Ein 84-jähriger Kärntner musste sich kürzlich vor der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Urkundenfälschung verantworten. Der Pensionist habe bei einer polizeilichen Identitätsüberprüfung lediglich eine Fotokopie seines Führerscheins vorgezeigt. Seine Begründung: Er wollte das Original während eines Badebesuchs im Auto schützen, um einen Verlust zu vermeiden. „Ich dachte, das spielt keine Rolle, weil ich ja einen echten Schein habe“, erklärte er laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“.

Tatbestand der Urkundenfälschung

Juristisch ist der Sachverhalt jedoch eindeutig: Gemäß § 223 StGB macht sich strafbar, wer eine falsche oder verfälschte Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis einer Tatsache gebraucht. Da eine einfache Kopie keine Urkunde darstellt, ihr Vorzeigen als Original jedoch eine Täuschung über die Echtheit suggeriert, greift der Tatbestand der Urkundenfälschung.

„Tut mir leid und dankeschön“

Das Gesetz sieht hierfür Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder Geldstrafen bis zu 720 Tagessätzen vor. Im vorliegenden Fall verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 10 Euro, was einer Gesamtsumme von 1.600 Euro entspricht. Der Senior akzeptierte das Urteil einsichtig: „Mit 84 bin ich jetzt gescheiter geworden“, hielt er fest und verließ den Saal mit den Worten: „Es tut mir leid und dankeschön.“