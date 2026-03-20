Kärntner Busunternehmen verzichten trotz Spritpreis-Boom auf Aufschläge

Preisstabilität im Reisebus: Die „Buspartner Kärnten“ verzichten trotz steigender Betriebskosten auf die Weitergabe der Spritpreise an ihre Fahrgäste.

Preisstabilität im Reisebus: Die „Buspartner Kärnten“ verzichten trotz steigender Betriebskosten auf die Weitergabe der Spritpreise an ihre Fahrgäste.

Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten treiben die Treibstoffpreise nach oben und setzen Verkehrsunternehmen wirtschaftlich unter Druck, trotzdem geht die Kooperation „Buspartner Kärnten“ einen anderen Weg: Die Unternehmen Ebner Reisen, Bacher Reisen und Hofstätter Reisen garantieren für ihre aktuellen Katalogangebote stabile Fixpreise.

Verzicht auf Anpassungen

Obwohl Preisanpassungen im Nachhinein juristisch oft zulässig wären, entscheiden sich die Unternehmer Andreas Osinger, Martin Bacher und Thomas Hofstätter bewusst gegen offene oder versteckte Erhöhungen. Die Kalkulationen aus dem Vorjahr bleiben bestehen. „Wir haben unsere aktuellen Katalogreisen im Vorjahr auf Basis der damaligen Preispolitik kalkuliert. Es wäre rechtlich möglich, im Nachhinein Anpassungen vorzunehmen. Davon nehmen wir aber bewusst Abstand“, erklären die Geschäftsführer unisono. Hinter der Entscheidung steht vor allem die enge Bindung zur Stammkundschaft. Man sei sich bewusst, dass die allgemeine Teuerung die privaten Haushalte massiv belastet.

Bus als Alternative

Neben der sozialen Komponente sieht die Kooperation in der aktuellen Situation auch eine Chance, neue Zielgruppen vom Umstieg auf den Bus zu überzeugen. Angesichts hoher Kosten für Individualverkehr positionieren die Unternehmen die Busreise als stressfreiere und kosteneffiziente Lösung: „Bei steigenden Treibstoffpreisen lohnt sich für Kunden der Umstieg auf den Bus umso mehr. Egal ob eine Tagesfahrt ans Meer oder eine längere Urlaubsreise: Der Umstieg auf den Bus ist am Ende nicht nur günstiger, sondern auch einfacher und stressfreier“, so Osinger, Bacher und Hofstätter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 12:49 Uhr aktualisiert