Winterwetter: Tief bringt wieder Schnee nach Kärnten

Am Wochenende kehrt vorübergehend der Winter zurück nach Kärnten. Ein Tief sorgt für Regen-, Graupel- und sogar Schneeschauer. Vor allem oberhalb von 1.000 Metern Seehöhe könnte es weiß werden.

Bereits am Mittwoch fielen Schneeflocken vom Himmel – nun könnte es wieder so weit sein. Die Geosphere Austria wartet am Wochenende nämlich mit einer eher winterlichen Wetterprognose auf. „Am Samstag zieht von Norden kommend ein Höhentief über Kärnten auf. Dieses bringt am Nachmittag lokal auch ein paar Regen- und Graupelschauer“, erklärt ein Meteorologen auf Nachfrage von 5 Minuten. Oberhalb von 1.000 Metern Seehöhe könnte es sogar schneien.

Bis zu fünf Zentimeter

Wie viel Neuschnee zusammen kommt, ist abhängig von der Region. „Flächendeckender Niederschlag wird es nicht sein“, stellt der Experte klar. Hier und da könnten aber durchaus bis zu fünf Zentimeter zusammen kommen. „Im Klagenfurter Becken wird es wiederum eher ganztags trocken bleiben.“

Und dann kommt der Frühling?

„Zumindest der astronomische Frühlingsbeginn ist heute“, schmunzelt der Meteorologe. Generell würden die Temperaturen spätestens am Montag aber wieder steigen. „Bis Mittwoch sind Höchstwerte von 15 Grad möglich.“ Dann müssen sich die Kärntner erneut auf einen Wetterumschwung einstellen. „Die Prognosen sind hierzu aber noch sehr unsicher“, so der Fachmann abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 11:06 Uhr aktualisiert