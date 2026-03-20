Rettungswagen landet im Straßengraben: Vier Verletzte nach Unfall

Ein Rettungswagen verunfallte am Freitag im Zuge einer Einsatzfahrt auf der Gurktal Straße (B 93). Im Bereich eines Sägewerks kam es zu einer Kollision mit einem Auto.

„Der Rettungswagen befand sich mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als aus einer Seitengasse ein Auto auf die Bundesstraße einfuhr“, schildert eine Sprecherin des Roten Kreuz Kärnten. „Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden.“ Das Einsatzfahrzeug kam in der Folge von der Straße ab, landete in einem Graben.

Zumindest vier Verletzte

Die Insassen des Autos wurden leicht verletzt. „Die beiden freiwilligen Sanitäterinnen im Rettungswagen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit Notarztbegleitung ebenfalls in das Krankenhaus Friesach transportiert“, heißt es weiter. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nähere Informationen folgen.