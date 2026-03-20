Tierquälerei und Jagdverstöße? Gerichtsverfahren gegen Kärntner startet

Am Landesgericht Klagenfurt beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann, dem unter anderem versuchte Tierquälerei und Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht vorgeworfen werden.

Auch in der kommenden Woche beschäftigt wieder das Landesgericht Klagenfurt mehrere Fälle. Am Donnerstagvormittag muss ein Mann vor Gericht erscheinen, ihm werden unter anderem versuchte Tierquälerei sowie Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht vorgeworfen. „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, in Pölling, im August 2025 Vögel und Wirbeltieren unnötig Qualen zugefügt versucht zu haben, indem er in drei Salzlecks chlorhaltige Flüssigkeit gefüllt haben soll“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt.

Hochsitz mit einer Schalltafel vernagelt

Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, bei einer fremden Eigenjagd einen Pirschsteig blockiert sowie einen Hochsitz mit einer Schalltafel vernagelt zu haben, wie aus dem Verhandlungsspiegel hervorgeht. Den Vorsitz in dem Verfahren führt Richter Christian Liebhauser-Karl. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Mann die Unschuldsvermutung.