Anlagebetrug in Kärnten: Lavanttaler verliert fünfstelligen Geldbetrag

Was als lukrative Investition begann, endete in einem finanziellen Desaster: Ein Kärntner überwies nach professioneller Täuschung einen hohen Geldbetrag auf ein ausländisches Konto.

Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg ist Ende Februar 2026 Opfer von professionellen Anlagebetrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Kärntner über eine Website auf eine vermeintlich lukrative Investitionsmöglichkeit aufmerksam. Nachdem er ein Kontaktformular ausgefüllt hatte, meldeten sich die Täter per E-Mail und Telefon bei ihm und gaben sich als seriöse Firmenmitarbeiter aus.

Zahlungen auf Auslandskonten

Im Vertrauen auf die professionelle Aufmachung schloss der Mann einen Vertrag ab und überwies in zwei Tranchen jeweils mittlere fünfstellige Eurobeträge auf ein ausländisches Konto. Die Wende kam am 12. März: Die vermeintliche Firma kontaktierte den Wolfsberger erneut, um ihn über die angebliche Auflösung des Vertrages und eine bevorstehende Rückerstattung zu informieren. Seitdem ist der Kontakt abgebrochen – weder wurde das Geld zurücküberwiesen, noch ist die Firma für das Opfer erreichbar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.