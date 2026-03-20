Ticket-Posse in der Koralmbahn: Grüne fordern ein Ende der „Tunnelmaut“

Wer mit regionalen Klimatickets durch den Koralmtunnel reist, muss derzeit ein Zusatzticket lösen. Die Grünen kritisieren diese Regelung als unpraktikabel und fordern im Landtag eine Lösung.

Eine Initiative im Landtag fordert nun die volle Anerkennung der Klimatickets Steiermark und Kärnten auf der gesamten Strecke.

Eine Initiative im Landtag fordert nun die volle Anerkennung der Klimatickets Steiermark und Kärnten auf der gesamten Strecke.

Der Koralmtunnel sollte die Steiermark und Kärnten näher zusammenbringen, doch für viele Pendler ist er derzeit vor allem eines: ein bürokratisches Ärgernis. Wer kein österreichweites Klimaticket besitzt, sondern auf regionale Varianten setzt, zahlt trotz Netzkarten für beide Bundesländer im Tunnel extra. Die steirischen Grünen bringen nun eine Initiative in den Landtag ein, um dieses System zu kippen.

Vier QR-Codes für eine Fahrt

Die aktuelle Situation ist für viele Pendler absurd: Selbst Fahrgäste, die sowohl das steirische als auch das kärntnerische Klimaticket besitzen, müssen für die Tunnelpassage ein Zusatzticket lösen. Kostenpunkt: neun Euro (bzw. 4,50 Euro mit Vorteilskarte Jugend) pro Fahrt. Bis zu vier QR-Codes müssen bei der Ticketkontrolle gescannt werden – von den Klimatickets über die Vorteilskarte bis zum zusätzlichen „Tunnelticket“.

Wirst du die Koralmbahn voraussichtlich nutzen? Ja, ich werde sie sicher oft nutzen. Ich werde sie wahrscheinlich manchmal nutzen. Ich weiß noch nicht. Nein, ich werde sie eher nicht nutzen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kritik an Landesregierungen verschärft sich

Für Lambert Schönleitner, Mobilitätssprecher der steirischen Grünen, ist die Geduld am Ende. Er nimmt die Landesregierungen in Graz und Klagenfurt in die Pflicht: „Seit einem halben Jahr erleben wir ein unwürdiges Trauerspiel auf dem Rücken der Fahrgäste. Damit muss jetzt Schluss sein. Und wenn man schon lautstark nach Wien hinausruft, dann sollte man so viel Gewicht haben, dass man dort auch gehört werden. Das ist bei der Steiermark derzeit nicht der Fall.“

Vorbild Westen: Der Arlberg-Weg

Dass es auch einfacher geht, zeigt der Blick nach Tirol und Vorarlberg. Dort wurde der Arlbergtunnel durch grenzüberschreitende Zonen in die Verkehrsverbünde integriert, sodass regionale Klimatickets beider Länder anerkannt werden. „Im Arlbergtunnel funktioniert, was bei uns angeblich nicht geht“, betont Schönleitner. Unterstützung kommt auch von Olga Voglauer, Landessprecherin der Grünen Kärnten. Sie ortet ein Versagen der Landeshauptleute: „Die Koralmbahn soll Menschen verbinden – aber ohne einfache Ticketlösung wächst der Frust. Gerade bei so einer wichtigen Verbindung braucht es einfache und faire Lösungen, die im Alltag funktionieren. Vielleicht sollten die Landeshauptleute Kunasek und Kaiser Nachhilfe bei ihren Amtskollegen im Westen nehmen.“

Entscheidung am Dienstag?

Ob die „Tunnel-Maut“ für Öffi-Nutzer bald Geschichte ist, könnte sich bereits nächste Woche entscheiden. Am kommenden Dienstag steht der Antrag der Grünen zur Abstimmung im steirischen Landtag. Ziel ist eine rasche Lösung über die Verkehrsverbünde, um den Koralmtunnel endlich vollumfänglich in die regionalen Netzkarten zu integrieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 14:43 Uhr aktualisiert