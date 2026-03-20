„Tinderreisen“-Star Yessica wieder auf Liebesabenteuer im TV

Schon bald startet die achte Staffel der TV-Show "Tinderreisen". Mit dabei sind bekannte Gesichter, wie Klagenfurterin Yessica De Leon und neue Persönlichkeiten.

„Tinderreisen“ geht in die nächste Runde. Tinder-King Lev reist zum ersten Mal ohne seinen Buddy Luis. Mit von der Partie sind auch die Kärntnerin Yessica und der Niederösterreicher Patrick, sowie Neuzugang Danny. In zwölf Folgen wagen sich die Singles in ihr Liebesabenteuer.

Dating-Abenteuer geht weiter

Auf der Suche nach Nähe, Liebe oder besonderen Begegnungen führt die Reise diesmal von Seoul über Barcelona und Malaga bis nach Marseille und Lissabon. Für Lev geht es auf „Tinderreise“ nach Seoul gemeinsam mit Neuzugang Charly. Patrick und Danny sind keine Unbekannten, sie waren bereits gemeinsam im „Forsthaus Rampensau“ und wollen in Portugal die Damenwelt erobern. Vorarlberger Sayed begibt sich nach Barcelona, mit dabei sind Jayden und Michi, sie haben ihren ersten Auftritt in dem Format.

Reality-Star Yessica in Malaga

Nach Malaga reist das Trio aus Kärntnerin Yessica, Linda und Jessica. Drei starke Persönlichkeiten, drei unterschiedliche Zugänge zur Liebe – von klaren Erwartungen über spontane Entscheidungen bis hin zu emotionaler Offenheit. Die Klagenfurterin Yessica De Leon war ebenso schon bei „Forsthaus Rampensau“ zu sehen. Sie überraschte unlängst mit süßen Baby-News und war kürzlich Teil der Reality-Doku „Ein Leben für die Schönheit“. Sie legte sich unters Messer und erfüllte sich damit einen Herzenswunsch.

©ATV Yessica, Lina und Jessica reisen nach Malaga.