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/ ©Montage Canva/Privat
Ds Bild auf 5min.at zeigt Journalist Fritz Kimeswenger und Chuck Norris.
Chuck Norris ist tot. Der amerikanische Actionstar war ein gern gesehener Stammgast in Kärnten.
Kärnten/Österreich
20/03/2026
Leider kein Witz

Chuck Norris und seine Kärntenliebe

Chuck Norris ist tot. Das ist jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt für Chuck-Norris-Witze, aber der denkbar beste Zeitpunkt um daran zu erinnern, dass der Actionstar auch ein gern gesehener Stammgast in Kärnten war.

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Wie US-Medien berichten, ist Chuck Norris am Donnerstagmorgen auf Hawaii verstorben. Seine Familie bestätigte das Ableben des Schauspielers bereits. Chuck Norris stand im 86. Lebensjahr, seine größte Berühmtheit erlangte er durch seine in Filmen praktizierte Gegnerschaft zu Bruce Lee. Was das alles mit Kärnten zu tun hat?

Actionstar Chuck Norris verstorben

Einiges, denn Chuck Norris war in den frühen 2020er-Jahren oft in unserem Bundesland. Er war Ehrengast bei den Reitsport-Events der Familie Glock in Treffen am Ossiacher See. Dort zeigte sich der Superstar als nahbar und für jeden Fotowunsch offen und so gar nicht distanziert oder gar mit Starallüren. Etwa auch im Februar 2019, wo Chuck Norris in dem riesigen Festzelt des Glock-Reitsportzentrums ein gern gesehener Ehrengast war.

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