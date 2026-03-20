Nach Todesfahrt an Halloween steht 24-Jährige in Kärnten vor Gericht

Es war ein Morgen, der als fröhliche Heimkehr nach einer Halloween-Nacht begann und in einer Katastrophe endete. Fast ein halbes Jahr nach dem fatalen Aufprall an der B83 steht die Lenkerin nun vor dem Landesgericht Klagenfurt.

Die Bilder vom 1. November 2025 haben sich tief in das Gedächtnis der Einsatzkräfte eingebrannt. Wo normalerweise Pendler zwischen Velden und Klagenfurt verkehren, bot sich in den frühen Morgenstunden ein Trümmerfeld. Eine 24-jährige Frau war mit ihrem Wagen im Ortsteil Saag gegen das Portal einer Bahnunterführung geprallt.

Ein Moment, der alles veränderte

Gegen 4.35 Uhr riss der Alarm die Helfer der Feuerwehren Techelsberg und Töschling aus dem Schlaf. Wolfgang Wanker, Einsatzleiter und Kommandant der FF Töschling, erinnerte sich kurz nach dem Einsatz an die dramatischen Minuten: „Beim Eintreffen waren Notarzt und First Responder bereits vor Ort. Zwei Personen hatten das Fahrzeug nach dem Unfall zunächst verlassen, waren anschließend jedoch wieder eingestiegen – dort kollabierten sie und mussten von den Einsatzkräften befreit werden“, erklärte er damals gegenüber 5 Minuten. Während drei Personen im Alter von 19, 24 und 26 Jahren mit schweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert wurden, blieb für eine vierte Insassin jede Hilfe vergebens. Die erst 18-jährige Mitfahrerin erlag trotz intensiver Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der Vorwurf: Alkohol am Steuer

Nun, knapp sechs Monate später, wandert der Fall in den Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Lenkerin erhoben. Der Vorwurf wiegt schwer: Die 24-Jährige soll zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein. Ihr „wird zur Last gelegt, am 1. November 2025 in Techelsberg als Lenkerin eines PKWs im alkoholisiertem Zustand frontal gegen eine Betonstützmauer der Bahnunterführung geprallt zu sein, dies einerseits den Tod eines Mitfahrers sowie schwere Verletzungen zweier weiterer Beifahrer nach sich gezogen haben soll“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt.

Nicht der erste Unfall an dieser Stelle

Am Freitagvormittag beginnt der Prozess unter dem Vorsitz von Richterin Claudia Bandion-Ortner. Wie bereits berichtet, droht eine Haftstrafe. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Die Unterführung Bad Saag gilt zudem seit Jahren als gefährlich. Es war bereits der dritte tödliche Unfall in diesem Bereich. Bereits 2020 kam dort eine 22-Jährige ums Leben.