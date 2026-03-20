Verdacht auf Missbrauch? Ermittlungen gegen Landesbediensteten laufen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt untersucht Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter aus dem Bereich Bildung und Sport. Das Land Kärnten betont ein „höchstes Interesse an vollständiger Aufklärung“.

Gegen einen Mann werde wegen Belästigung einer Kollegin ermittelt, ihm werde auch Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen, es gilt die Unschuldsvermutung.

Gegen einen Mann werde wegen Belästigung einer Kollegin ermittelt, ihm werde auch Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen, es gilt die Unschuldsvermutung.

In der Kärntner Landesverwaltung sorgt ein laufendes Ermittlungsverfahren für Aufsehen. Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt laut Medienberichten bestätigt, steht ein Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Sport im Fokus der Behörden.

Ermittlungen seit Ende 2025

Der Verdacht wiegt schwer: Gegen den Mann werde wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung einer Kollegin ermittelt, ihm werde auch Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen, wie aus einem Bericht des ORF hervor geht. Die Untersuchungen laufen bereits seit Dezember 2025 und sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Seitens der Kärntner Landesregierung zeigt man sich kooperativ. Man habe laut offizieller Stellungnahme „höchstes Interesse an einer vollständigen Aufklärung“ der im Raum stehenden Vorwürfe. Für den Beschuldigten gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens ausdrücklich die Unschuldsvermutung.