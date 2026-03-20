So viele junge Tischler-Talente wie noch nie bei Lehrlingswettbewerb

Bei den Tischlern in Unterkärnten gibt es offenbar keine Nachwuchsprobleme. Es kam zu einer Rekordbeteiligung. Bei den Bezirkslehrlingswettbewerben in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt wurde handwerkliches Können bewiesen.

Mit Rekordbeteiligung gingen die ersten beiden Bezirkslehrlingswettbewerbe der Tischler in Unterkärnten über die Bühne, heißt es vonseiten der Wirtschaftskammer Kärnten. In Völkermarkt waren gleich 32 junge Talente am Start – und auch in Wolfsberg war das Interesse mit 13 Teilnehmern groß. Die Lehrlinge aus den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt fertigten unter Wettbewerbsbedingungen Werkstücke nach genauen Plänen an. Gefragt waren dabei Präzision, handwerkliches Geschick und ein gutes Gespür für den Werkstoff Holz.

Tischler-Nachwuchs stellte Können unter Beweis

Die Aufgaben orientierten sich am jeweiligen Ausbildungsstand: Vom Schirmständer über ein Weinregal bis hin zum stabilen Leiterhocker mussten die angehenden Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Eine Fachjury bewertete dabei vor allem Genauigkeit, Verarbeitung und die saubere Umsetzung der Konstruktion. „Es freut mich besonders, dass wir heuer in Völkermarkt eine Rekordbeteiligung verzeichnen konnten. Das zeigt, wie attraktiv unser Handwerk für junge Menschen ist. Gleichzeitig beeindruckt mich das hohe Niveau, auf dem die Lehrlinge gearbeitet haben. Die Werkstücke wurden sehr sauber und mit viel handwerklichem Geschick gefertigt – das ist ein starkes Zeichen für die Qualität der Ausbildung in unseren Betrieben“, betont Tischler-Innungsmeister Peter Preinig.

©WKK | LI108, Wo, Wech | Die Sieger:innen des 2. Lehrjahrs in Wolfsberg: v. l.: Bezirksinnungsmeister Hermann Wech, Erstplatzierte Vanessa Pichler, Zweitplatzierter Robin Köck, Drittplatzierte Vanessa Leeb und Bezirkslehrlingswart Benjamin Fürnschuß.