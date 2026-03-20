Qualvoller Tod statt Blattschuss? Tierschützer zeigen Kärntner Jäger an

Die Organisation Tierschutz Austria hat bei der Kärntner Umweltanwaltschaft Anzeige erstattet, um die Umstände aktueller Wolfs- und Goldschakalabschüsse klären zu lassen. Hintergrund ist ein anonymes Schreiben aus der Jägerschaft.

Im Kampf gegen weitere Abschüsse von Wölfen wollen es jetzt die Tierschützer genau wissen. In einer Anzeige an die Umweltanwaltschaft des Landes Kärnten hegen die Tierschützer den Verdacht, dass sowohl Goldschakale als auch Wölfe nicht weidgerecht erlegt wurden.

In den Bauch geschossen

Der Anlass zu der Anzeige fußt auf einem anonymen Schreiben aus der Jägerschaft, das ein besorgter Jäger an den Tierschutz Austria schickte und in dem es heißt, es wurde mehrfach beobachtet, dass sowohl Wölfen als auch Goldschakalen in den Bauch geschossen wurde, sodass diese erst nach Stunden qualvoll starben. Der Sprecher der Kärntner Jägerschaft, Mario Deutschmann, von „5 Minuten“ um eine Stellungnahme ersucht, kennt das Schreiben und meint dazu: „Ich habe dazu an das Land bereits unsere Meinung abgeschickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Vorgänge von jemandem mehrfach beobachtet wurden.“ Freilich: „Ich kann allerdings nicht ausschließen, dass ein Wolf oder ein Goldschakal dann und wann auch ‚weich‘, also in den Bauch, geschossen wurde. Das kann vorkommen, aber ist sicherlich nicht durch Absicht passiert, denn unsere Jäger werden extra dahin geschult, dass das eben nicht so passieren sollte.“

„Dann käme ein Jäger vor ein Ehrengericht“

Seitens der Tierschützer will man es jedenfalls jetzt genau wissen und jene Jäger oder Jägerinnen ausforschen lassen, die in Kärnten im Verdacht stehen, die Wölfe und Goldschakale nicht weidgerecht zu töten, sodass es anstelle eines „sicheren Blattschusses“ zu absichtlichen Schüssen in den Bauchbereich kommt. Der Grund dafür, dass nicht weidgerecht abgeschossen wird: „Um das Fell zu erhalten zwecks späterer Herstellung eines Präparats“, heißt es in der Anzeige. Deutschmann wiederum will so eine Vorgangsweise gänzlich ausgeschlossen wissen: „Sollte so etwas passieren, käme ein Jäger vor ein Ehrengericht.“

Munition ebenso ein Thema

Auch über die verwendete Munition wollen die Tierschützer Aufklärung. In der Anzeige heißt es: „Im Kärntner Jagdgesetz 2000 und den darauf basierenden Wolfs-Verordnungen wird keine konkrete Munition / kein konkretes Kaliber für Wolfs- oder Goldschakalabschüsse vorgeschrieben. Die technische Wahl von Munition und Kaliber ist nicht neutral, sondern hängt immer mit einer bestimmten Zielsetzung zusammen. Unterschiedliche Munition wirkt im Körper unterschiedlich: Manche Geschosse deformieren sich kontrolliert und geben ihre Energie im ‚Ziel‘ (anvisiertes Tier) stärker ab, andere dringen eher durch oder fragmentieren den Körper stärker.“ Und: „Die Wahl der Munition ist in Kärnten nicht artspezifisch gesetzlich geregelt, sondern Teil der jagdlichen Fachpraxis und Weidgerechtigkeit. Es ist verboten, ungeeignete Munition zu verwenden (z. B. zu schwach oder nicht jagdlich zugelassene Munition). Die Munition muss eine ‚der Stärke des Wildes entsprechende, schnell tötende Wirkung‘ haben“, wird verlangt und der Antrag gestellt auf:

Bekanntgabe der Obduktionsergebnisse jedes einzelnen Wolfes seit Jänner 2025

Bekanntgabe der gewählten Munition und des Kalibers, die für den jeweiligen Abschuss eines Wolfes und Goldschakales verwendet wurden, sowie auf Einleitung eines verwaltungsstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 17:48 Uhr aktualisiert