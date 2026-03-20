Grüne Kärnten trauern um langjährigen Mitstreiter: „Reise gut“

Erich Köhler war langjähriges Mitglied bei den Grünen Kärnten und in der Gemeinde Millstatt aktiv. Am 1. März 2026 hat er seine Augen für immer geschlossen.

Wie die Grünen Kärnten am heutigen Freitag, dem 20. März 2026, in einem emotionalen Posting auf Facebook teilen, fand die Verabschiedung eines „ganz besonderen und langjährigen Mitstreiter“ statt. Im Alter von 72 Jahren ist Erich Köhler verstorben.

Große Trauer um langjähriges Mitglied

„Erich Köhler war weit über seine Gemeinde Millstatt hinaus unermüdlich im Einsatz: für Menschenrechte, Zivilcourage, den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen und eine lebendige Gedenkkultur. Sein Engagement und die tiefgründigen Gespräche mit ihm werden uns sehr fehlen“ – mit diesen Worten hält die Partei sein Andenken in Ehren. „Reise gut, lieber Erich – so leicht und frei wie die Schmetterlinge, die du so geliebt hast“, verabschieden sie sich.

Verabschiedung in Millstatt

Wie es auf der Traueranzeige heißt, fand am heutigen Freitagvormittag die Verabschiedung in der Aufbahrungshalle Kalvarienberg Millstatt statt. „Wir erinnern uns an einen inspirierenden, liebevollen und aufrichtigen Menschen, Ehemann, Vater, Großvater, Bruder und Freund. Er hat viele Spuren in dieser Welt hinterlassen, durch die er für immer weiterleben wird“, steht es auf dem Parte geschrieben.