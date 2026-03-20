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Das Bild auf 5min.at zeigt die FF Althofen und die Polizei beim Eisstockturnier.
Kürzlich ging das traditionsreiche Eisstockturnier der Feuerwehr und Polizei Althofen über die Bühne.
Althofen
20/03/2026
Eisstockturnier

Tradition: Feuerwehr und Polizei lieferten sich eisigen Schlagabtausch

Bereits zum zehnten Mal kam es in Althofen zum traditionellen Eisstockturnier beim Kirchenwirt Fandl. Die beiden Kurstädter Einsatzorganisationen trafen aufeinander und lieferten sich einen sportlichen Vergleichskampf.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)

Mit dabei waren auch Polizeiinspektionskommandant Alexander Benedikt mit Stv. Helmut Gasslerund FF-Kommandant Johann Delsnig mit Stv. Markus Zuschnig. Der Ehrgeiz war zwar spürbar aber letztlich überwog die gemeinsame Zeit am Eis, geprägt von gegenseitigem Respekt und gelebter Kameradschaft, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Langjährige Tradition der Einsatzorganisationen

Auch Bürgermeister Walter Zemrosser ließ es sich nicht nehmen, persönlich anwesend zu sein und die Bedeutung dieser langjährigen Tradition zu unterstreichen. Er betonte, wie wertvoll das gute Zusammenspiel von Feuerwehr und Polizei für die Sicherheit und das Zusammenleben in der Stadtgemeinde ist. Im gemeinsamen Namen mit Sportstadtrat Philipp Strutz, dieser war verhindert, übergab er auch ein kleines Dankeschön.

Freundschaft gestärkt

Am Ende war das Ergebnis des Jubiläumsturniers für die beiden Mannschaftsführer Dieter Jeran (Polizei) und Wilhelm Mitterdorfer (Feuerwehr) fast Nebensache, heißt es und abschließend wird betont: „Viel wichtiger war, dass die Freundschaft zwischen den Blaulichtorganisationen noch weiter gestärkt wurde.“

Das Bild auf 5min.at zeigt die FF Althofen und die Polizei beim Eisstockturnier.
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Beim schon traditionellen Eisstockturnier beim Kirchenwirt Fandl trafen die beiden Kurstädter Einsatzorganisationen aufeinander …
Das Bild auf 5min.at zeigt die FF Althofen und die Polizei beim Eisstockturnier.
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… und ieferten sich einen sportlichen, aber vor allem entspannten Vergleichskampf.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 19:52 Uhr aktualisiert
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