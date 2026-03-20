Tradition: Feuerwehr und Polizei lieferten sich eisigen Schlagabtausch

Bereits zum zehnten Mal kam es in Althofen zum traditionellen Eisstockturnier beim Kirchenwirt Fandl. Die beiden Kurstädter Einsatzorganisationen trafen aufeinander und lieferten sich einen sportlichen Vergleichskampf.

Kürzlich ging das traditionsreiche Eisstockturnier der Feuerwehr und Polizei Althofen über die Bühne.

Kürzlich ging das traditionsreiche Eisstockturnier der Feuerwehr und Polizei Althofen über die Bühne.

Mit dabei waren auch Polizeiinspektionskommandant Alexander Benedikt mit Stv. Helmut Gasslerund FF-Kommandant Johann Delsnig mit Stv. Markus Zuschnig. Der Ehrgeiz war zwar spürbar aber letztlich überwog die gemeinsame Zeit am Eis, geprägt von gegenseitigem Respekt und gelebter Kameradschaft, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Langjährige Tradition der Einsatzorganisationen

Auch Bürgermeister Walter Zemrosser ließ es sich nicht nehmen, persönlich anwesend zu sein und die Bedeutung dieser langjährigen Tradition zu unterstreichen. Er betonte, wie wertvoll das gute Zusammenspiel von Feuerwehr und Polizei für die Sicherheit und das Zusammenleben in der Stadtgemeinde ist. Im gemeinsamen Namen mit Sportstadtrat Philipp Strutz, dieser war verhindert, übergab er auch ein kleines Dankeschön.

Freundschaft gestärkt

Am Ende war das Ergebnis des Jubiläumsturniers für die beiden Mannschaftsführer Dieter Jeran (Polizei) und Wilhelm Mitterdorfer (Feuerwehr) fast Nebensache, heißt es und abschließend wird betont: „Viel wichtiger war, dass die Freundschaft zwischen den Blaulichtorganisationen noch weiter gestärkt wurde.“

©ff-althofen.at | Beim schon traditionellen Eisstockturnier beim Kirchenwirt Fandl trafen die beiden Kurstädter Einsatzorganisationen aufeinander … ©ff-althofen.at | … und ieferten sich einen sportlichen, aber vor allem entspannten Vergleichskampf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 19:52 Uhr aktualisiert