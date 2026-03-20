Schüler verzichten auf Süßes und sammeln Spenden für Familienhospiz

Aktuell ist Fastenzeit und die Schüler zweier Kärntner Schulen im Bezirk Völkermarkt verzichten derzeit gezielt auf Süßes und sammeln mit dem Ersparten, Spenden für ein Hospiz für Kinder und Familien.

In der Fastenzeit verzichten die Schüler der Europaschule St. Michael ob Bleiburg und der VS Heilengrab/Božji auf Süßigkeiten um Spenden zu sammeln.

In der Fastenzeit verzichten die Schüler der Europaschule St. Michael ob Bleiburg und der VS Heilengrab/Božji auf Süßigkeiten um Spenden zu sammeln.

In der Fastenzeit setzen die Schüler der Europaschule St. Michael ob Bleiburg gemeinsam mit der Volksschule Heiligengrab/Božji auch dieses Jahr ein Zeichen der Nächstenliebe und Solidarität. Die Kinder verzichten bewusst auf Süßigkeiten und sammeln mit dem Ersparten Spenden für den Sterntalerhof im Burgenland – ein Hospiz für Kinder und Familien, heißt es vonseiten der Europaschule.

Spendenaktion für den Sterntalerhof

Der Sterntalerhof begleitet Familien mit schwer erkrankten Kindern und schenkt ihnen einen geschützten und liebevollen Ort, an dem sie Kraft schöpfen können. Ein besonderer Moment der Aktion war der Besuch von Barbara Fantitsch an den beiden Schulen, wird seitens der Schule weiter mitgeteilt. Die Elementarpädagogin und selbst betroffene Mutter stellte den Kindern die Arbeit des Sterntalerhofs vor und berichtete von der wichtigen Unterstützung für betroffene Familien. Die Gesamtkoordination der Fastenaktion liegt bei der Religionslehrerin Lidija Kapp-Bošič, die das Projekt gemeinsam mit den Lehrerinnenteams organisiert.

Aktion als Sensibilisierung der Kinder

Die Direktoren Vera Sadjak und Danilo Katz unterstreichen die Bedeutung solcher Initiativen: „Solche Aktionen sind für unsere Schülerinnen und Schüler besonders wertvoll. Die Kinder erleben, dass Teilen, Mitgefühl und Verantwortung konkrete Wirkung haben können. Gleichzeitig lernen sie, dass auch kleine Beiträge gemeinsam viel bewirken können.“ Mit dieser Fastenaktion möchten die beiden Schulen nicht nur die Kinder für Solidarität sensibilisieren, sondern auch die Bevölkerung der Gemeinde einladen, diese Initiative zu unterstützen, heißt es vonseiten der Schule abschließend.

©Danilo Katz Barbara Fantitsch stellte den Kindern gemeinsam mit ihrer Tochter Ines die Arbeit des Sterntalerhofs vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2026 um 20:15 Uhr aktualisiert