Wirtschaftskammer warnt: Dubiose Handwerker klopfen wieder an

Mit dem Frühling tauchen in Kärnten wieder vermehrt dubiose Handwerker an der Haustür auf. Die Wirtschaftskammer Kärnten warnt eindringlich vor solchen Pfusch-Geschäften und bittet, verdächtige Fälle zu melden.

„Gerade im Frühjahr versuchen dubiose Anbieter verstärkt, mit spontanen Handwerksleistungen an der Haustür Aufträge zu bekommen“, weiß Waldemar Wagner, Leiter des Erhebungsreferats der Wirtschaftskammer Kärnten. Etwa 600 Pfuscher-Meldungen gingen im Vorjahr ein. Über 100 Verdachtsfälle wurden angezeigt oder an die zuständigen Behörden, wie die Finanzpolizei und den Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, weitergeleitet.

Villach und Klagenfurt führen

Besonders häufig tritt Schwarzarbeit im Bau- und Handwerkssektor auf. Wagner: „Die meisten Fälle gab es in den Bezirken Klagenfurt-Stadt, Villach-Land und Villach-Stadt, die wenigsten im Bezirk Hermagor.“ Um den fairen Wettbewerb zu schützen, bekämpft die Wirtschaftskammer Kärnten mit dem Erhebungsreferat alle Formen der unbefugten Gewerbeausübung und der organisierten Schwarzarbeit. „Das Problem ist, dass es für Konsumentinnen und Konsumenten oft schwer erkennbar ist, ob es sich tatsächlich um ein gemeldetes Unternehmen handelt.“ Deshalb sei es wichtig, genau hinzuschauen. Die Wirtschaftskammer rät dazu, im Online-Firmenverzeichnis „Firmen A-Z“ nachzusehen, ob der Anbieter dort eingetragen ist und die nötigen Gewerbeberechtigungen hat.

Kärntner Ermittler gehen Verdachtsfällen nach

„Wir sind gesetzlich verpflichtet, begründeten Verdachtsfällen nachzugehen und arbeiten dabei auch mit Detekteien zusammen. Unser Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von organisiertem Pfusch“, betont Christian Starzacher, zuständiger Funktionär für das Erhebungsreferat. Laut aktuellen Berechnungen der JKU Linz wird die Schattenwirtschaft in Österreich 2026 etwa 7,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Der öffentlichen Hand entgehen dadurch jährlich zwischen zwei und 3,5 Milliarden Euro an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. „Gleichzeitig geraten seriöse Unternehmen unter Druck, weil sie mit illegalen Anbietern konkurrieren müssen, die weder Steuern noch Abgaben zahlen“, fügt Starzacher hinzu. Auch für Konsumenten kann Pfusch schwerwiegende Folgen haben. „Werden Arbeiten unsachgemäß durchgeführt, können erhebliche Schäden am Gebäude entstehen – von undichten Dächern bis zu fehlerhaften Elektroinstallationen. Im schlimmsten Fall bleiben Betroffene auf den Reparaturkosten sitzen.“

Meldung von Verdachtsfällen

„Wer den Verdacht hat, dass Arbeiten ohne Gewerbeberechtigung durchgeführt werden, sollte das unbedingt telefonisch über die Pfuscher-Hotline von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 und 17 Uhr unter 0676 / 88 5868 470, online unter wkktn.at/pfuschermeldung oder per Mail an erhebungsreferat@wkk.or.at melden“, betont Starzacher abschließend.