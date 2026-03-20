Unbeständiges Wetter erwartet die Kärntner am Samstag

Der Samstag wird in Kärnten unbeständig und vor allem grau. Am Nachmittag erwartet uns auch etwas Niederschlag. Mehr darüber erfährst du hier.

„Am Samstag bringt ein Höhentiefdrucksystem unbeständigeres Wetter. Es überwiegen ganztags die Wolken und speziell ab dem Nachmittag bilden sich ein paar Regen- und Graupelschauer. Flächendeckender Regen wird es nicht sein“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Teilweise sogar ganztags trocken könnte es speziell in Teilen des Klagenfurter Beckens bleiben. Tagsüber liegt die Schneefallgrenze bei rund 1.000 bis 1.300 Metern, zum Abend hin bei 800 Metern. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenscheindauer sieben bis elf Grad.