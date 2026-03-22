Tank-Chaos in Slowenien: Regierung führt Sprit-Limit ein

An den Österreichischen Tankstellen leuchtet aktuell hell der Preis mit Diesel über 2 Euro pro Liter – da ist es fast kein Wunder, dass der ein oder andere Österreicher auf die Idee kommt im Ausland zu Tanken – besonders in Slowenien mit Preisen unter 1,50 Euro pro Liter. Doch hier gibt es etwas wichtiges zu beachten: Um Mitternacht haben sich die Regelungen in Slowenien geändert. Wegen massiver Lieferengpässe und einem regelrechten „Ansturm“ aus dem Ausland hat die slowenische Regierung nun Maßnahmen beschlossen. Die Abgabemenge pro Kunde wird streng limitiert.

Dieselpreis in Österreich über 2 Euro

Es sind Szenen, die wir teilweise aus dem Jahr 2022 schon kennen: Lange Warteschlangen vor den Zapfsäulen, genervte Autofahrer und „Out of Order“-Schilder an den Diesel-Säulen. Besonders in den Grenzregionen zur Steiermark und dem Burgenland sowie in Kärnten spitzt sich die Lage zu. Während der Dieselpreis in Österreich bereits an der 2-Euro-Marke kratzt, ist Slowenien zur „Insel des billigen Tankens“ geworden. Doch das hat auch Folgen für die Logistik in Slowenien. Manche Tankstellen haben bereits eigene Tankbegrenzungen eingeführt. Schilder wie jenes, das 5 Minuten vorliegt, hängen mittlerweile an vielen Zapfsäulen: „Abgabe auf 30 Liter begrenzt“ ist dort zu lesen. Doch nun hat auch die Regierung eine neue Begrenzung beschlossen, an die sich alle Tankstellen halten müssen.

©Leser Manche Tankstellen haben bereits im Vorfeld eine Begrenzung eingeführt.

Das sind die neuen Regeln seit Mitternacht

Um den „Kraftstoff-Tourismus“ einzubremsen und die Versorgung der Einheimischen sowie der Landwirtschaft sicherzustellen, gelten seit Sonntag (Mitternacht) folgende Beschränkungen: Privatpersonen dürfen maximal 50 Liter pro Tag tanken, Unternehmen und Landwirte maximal 200 Liter pro Tag.

Petrol-Tankstelle in Sveti Jurij: „Diesel schon wieder aus“

Ein Lokalaugenschein von 5 Minuten am Freitag zeigt das Ausmaß: An einer Petrol-Tankstelle in Sveti Jurij wurde zwar am Morgen frisch geliefert, doch bereits am Nachmittag hieß es wieder: „Nichts geht mehr“. Ein Tankstellenmitarbeiter erklärt gegenüber 5 Minuten: „Der Diesel ist extrem schnell leer. Man muss wirklich schnell sein, sonst bekommt man nichts mehr. Mittlerweile wird teilweise auch das Benzin knapp.“ Von den sieben Zapfsäulen war nur eine Benzin-Zapfsäule geöffnet, alle anderen waren leer. Auch kann beobachtet werden: Viele Österreicher, die auf der Suche nach günstigem Diesel bereits mehrere Stationen abgeklappert haben, ziehen wieder weiter. Gleichzeitig können auch Slowenen beobachtet werden, wie sie keinen Diesel tanken können.

Ravne und Prevalje: Auch hier geht der Diesel in Rekordzeit aus

„An der PETROL-Tankstelle in Ravne gibt es kein Diesel seit Donnerstag, jedoch hat Petrol das Tanken bisher nicht begrenzt, nur noch am MOL-Tankstelle in Ravne gibt es auch Diesel, wobei dort das Tanken bereits einige Tage auf 30 Liter begrenzt ist“, so ein Leser gegenüber 5 Minuten. „Die PETROL-Tankstelle in Prevalje wurde mit dem Diesel beliefert, gleich in der Früh, zu Mittag war der Diesel schon aus“. Auch wird betont, dass es zu bedenken gibt, dass es Frühling ist und einheimische Landwirte auch Kraftstoff benötigen, um ihre Arbeit zu bewältigen.

Kein genereller Mangel

Die Regierung betont jedoch – und das geht aus aktuellen slowenischen Berichten aus: Es gibt keinen generellen Treibstoffmangel im Land. Die staatlichen Lager sind voll, und auch die Notfallreserven wurden teilweise freigegeben. Das Problem liege rein in der Verteilung. Durch die Preisunterschiede zum Ausland sei die Nachfrage „exponentiell gestiegen“ und habe das Logistiksystem gesprengt. Man hofft nun, dass sich die Lage durch die neuen Mengenbeschränkungen und die Hilfe des Militärs in den nächsten Tagen stabilisiert. Bis dahin heißt es für alle Österreicher, die nach Slowenien zum Tanken fahren wollen: Wer tanken will, sollte Zeit einplanen – und sich auf die 50-Liter-Grenze einstellen.

Militär hilft beim Sprit-Transport

Wie slowenische Medien berichten, ist die Lage so ernst, dass nun sogar das Militär eingreifen muss. Die slowenischen Streitkräfte wurden aktiviert, um beim Transport von Treibstoff zu unterstützen und die Tankstellen schneller zu beliefern. Vor allem beim größten Anbieter Petrol geht der Diesel derzeit schneller aus, als die Tankwagen nachkommen. Um den Nachschub zu sichern, erhält der Schienenverkehr mit Treibstoffladungen ab sofort absolute Priorität.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 07:45 Uhr aktualisiert