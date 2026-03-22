​„Kein einziger Container“: Warum Billigsdorf nicht mehr in China bestellt

Wer an Billigläden denkt, denkt meist an riesige Frachter aus Fernost. Doch Michael Der, Chef der bekannten „Billigsdorf“-Filialen in Villach und Klagenfurt, geht einen völlig anderen Weg. Wir haben mit ihm gesprochen.

​​Seit 2020 hat er kein einziges Produkt mehr in China geordert. Wir haben nachgefragt: Warum macht der „Restposten-König“ einen Bogen um den Weltmarktführer? In den Regalen von Billigsdorf stapeln sich die Schnäppchen – von Lebensmitteln bis zum Werkzeug. Doch wer auf den Etiketten nur „Made in China“ erwartet, täuscht sich. Im Gespräch mit 5 Minuten verrät Michael Der eine überraschende Strategie: „Ich habe seit Corona, seit 2020, keinen einzigen Container mehr aus China gemacht.“

​Der Markt ist „überflutet“

​Was auf den ersten Blick wie ein logistisches Problem wirkt, hat einen knallharten wirtschaftlichen Hintergrund. Der Grund für den China-Stopp ist simpel: Es gibt in Europa derzeit einfach zu viel Ware aus Firmenpleiten. „Es sind viel zu viele Konkurse aktuell. Es hat überhaupt keinen Sinn, in China einzukaufen, nur weil es dort vermeintlich billiger ist“, erklärt Der.

​Lagerhäuser platzen aus allen Nähten

​Die Strategie des Kärntner Unternehmers: Er kauft dort ein, wo andere aufgeben müssen. Wenn Firmen in die Insolvenz schlittern, schlägt die Stunde der Restposten-Händler. Masseverwalter schätzen die Zusammenarbeit mit Profis wie Michael Der, da diese große Mengen auf einmal abnehmen können. Das Ergebnis: Die Lager sind so voll, dass Importe aus Übersee schlichtweg unnötig geworden sind.

​Schnäppchen-Garantie trotz Krise

​Trotz der brennenden Weltlage und steigender Spritpreise gibt der Billigsdorf-Chef Entwarnung für die Kunden in Villach und Klagenfurt: Die Preise bleiben stabil. „Ein Sattelzug hat 70.000 Dosen Cola geladen – die Transportkosten machen da am Ende oft nur einen Cent pro Stück aus“, rechnet er vor. ​Während die Inflation viele Supermärkte teurer macht, setzt Der weiterhin auf antizyklischen Einkauf – so wird das Weihnachtszeug eben schon vor Ostern eingelagert, wenn es am günstigsten ist. Ein Konzept, das aufgeht: „Wir versuchen bei Lebensmitteln oft die Hälfte des Preises eines normalen Discounters zu erreichen.“

©KK | Michael Der setzt seit 2020 konsequent auf europäische Insolvenzware statt auf China-Importe. ©KK | Michael Der setzt seit 2020 konsequent auf europäische Insolvenzware statt auf China-Importe. ©KK | Michael Der setzt seit 2020 konsequent auf europäische Insolvenzware statt auf China-Importe. ©KK | Michael Der setzt seit 2020 konsequent auf europäische Insolvenzware statt auf China-Importe. ©KK | Michael Der setzt seit 2020 konsequent auf europäische Insolvenzware statt auf China-Importe. ©KK | Michael Der setzt seit 2020 konsequent auf europäische Insolvenzware statt auf China-Importe. ©KK | Michael Der setzt seit 2020 konsequent auf europäische Insolvenzware statt auf China-Importe.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 12:13 Uhr aktualisiert