Neuer Song am 26. März: Kärntner Musik-Duo will hoch hinaus

Marion und Mario sind das Gesicht hinter dem aufstrebenden Musikprojekt „ISTZUSTAND“. Mit ihrer neuen Single „Endstation“, die am 26. März erscheint, wollen sie von Kärnten aus den deutschsprachigen Raum erobern.

Hinter dem Projekt stehen Marion, die ursprünglich aus Köttmannsdorf stammt, und der Villacher Mario. Im Gespräch mit 5 Minuten verraten sie, warum ihre Heimat für den Erfolg so wichtig ist. Während die Produktion ihrer Songs professionell in Wien und Salzburg über die Bühne geht, bleibt das Herz ihres Schaffens fest in der Heimat verwurzelt. „Der Ausgangspunkt liegt für uns bewusst in unserer Heimat“, erklären die Kärntner Künstler im gegenüber 5 Minuten.

Zwischen Bodenständigkeit und Strategie

Gefunden haben sich die beiden über ihre gemeinsame Leidenschaft für deutschsprachige Pop und Rock Musik. „Beide von uns haben schon früh mit Musik begonnen, verschiedene Instrumente gelernt und in unterschiedlichen Bandprojekten Erfahrungen gesammelt“, erzählen Marion und Mario. Ein Musik-Business-Seminar in Wien war der entscheidende Funke. „Dort wurde uns klar, dass wir unsere Musik nicht nur kreativ, sondern auch strategisch denken wollen. Wir schreiben nicht nur Songs, sondern verstehen unser Projekt als Ganzes“, so das Duo. „Dazu gehören neben der Musik auch Themen wie Positionierung, Promotion und eine durchdachte Veröffentlichung“. So hat ISTZUSTAND begonnen.

„Endstation“: Kärntner Kulisse für große Gefühle

Für ihr neuestes Werk „Endstation“ (dritte Single), das am kommenden Donnerstag (26. März) veröffentlicht wird, haben sie sich bewusst für Schauplätze in Kärnten und dem angrenzenden Tarvis entschieden. „Kärnten bietet für uns die ideale Kombination aus Nähe, Infrastruktur und starken visuellen Möglichkeiten. Die Landschaft unterstützt die Stimmung unserer Musik und gibt den Songs eine klare Identität“, betonen die Beiden im Gespräch mit 5 Minuten. Inhaltlich geht es in „Endstation“ um den Spagat zwischen Aufbruch und Stillstand – ein Rocksong mit einer klaren Message für alle, die das Gefühl kennen, weg zu wollen, ohne das genaue Ziel zu kennen.

Der „Kärntner Spirit“ für Berlin und Hamburg

Obwohl sie sich an Größen wie Silbermond oder den Ärzten orientieren, verleugnen sie ihre Herkunft nie. Auf die Frage, was den speziellen Kärntner Reiz ausmacht, den sie in den gesamten deutschsprachigen Raum exportieren wollen, haben sie eine klare Antwort: „Was wir aus Kärnten mitnehmen, ist vor allem unsere Bodenständigkeit, der Dialekt und eine gewisse Ruhe, aus der heraus wir arbeiten. Diese Haltung spiegelt sich in unserer Musik wider“, so die Kärntner Künstler. „Gleichzeitig denken wir unsere Songs bewusst überregional. Wir arbeiten mit klar verständlichem Deutsch und orientieren uns auch an etablierten Acts aus dem deutschsprachigen Raum“.

Release am 26. März – „Endstation“

Mit dem neuen Release wollen sie den nächsten großen Schritt auf die überregionalen Bühnen machen. Den Song kann man bereits jetzt pre-saven. Am 3. April soll dann auch das Video zum Song online kommen. In der Vergangenheit haben die Beiden schon zwei Singles veröffentlicht: „Schwerelos“ und „Glücksstern“. Hier zum reinhören:

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 15:21 Uhr aktualisiert