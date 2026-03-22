Wenn Worte fehlen, hilft die Musik: Die junge Kärntner Sängerin Erina Sophie veröffentlichte ihre ganz persönliche Version des Hits ‚Leicht kennt ma’s hom‘ - und will dadurch zum Nachdenken anregen. Wir haben mit ihr gesprochen.

Mit Herz, Mut und einer Stimme, die unter die Haut geht, erobert Erina Sophie die Musikwelt. Die junge Kärntnerin, die bereits mehrere Nummer-1-Hits in den iTunes-Charts landete, veröffentlichte am 21. März ihr neuestes Projekt. Doch diesmal ist es mehr als nur Musik – es ist ein persönliches Statement in schwierigen Zeiten.

Der Beginn ihrer musikalischen Reise

Ihre musikalische Reise begann bescheiden mit einem Cover von „Hoamatgfüh“, doch der Weg führte sie schnell auf die großen Bühnen. Ein unvergesslicher Moment war der Auftritt bei der Abschiedstour der Seer im Jahr 2024. „Das war ein Moment, den ich niemals vergessen werde“, erinnert sich Erina Sophie im Gespräch mit 5 Minuten. Seither jagt ein Erfolg den nächsten: Von ihrem ersten eigenen Song „Weihnachtszeit“ bis zum Partyhit „SONDAAUSGOb“.

„Diese Zeilen zeigen, wie hilflos man sich manchmal fühlt“

Ihre neueste Veröffentlichung, die am 21. März erschien, ist eine Coverversion des Chris-Steger-Klassikers „Leicht kennt ma’s hom“. Gemeinsam mit Produzent Hannes Wallner übersetzte sie den Song vom Pongauer Dialekt ins Kärntnerische. Für Erina Sophie ist dieses Lied in der heutigen Zeit wichtiger denn je. „Gerade in der heutigen Zeit hat der Song für mich eine noch tiefere Bedeutung bekommen. Wenn man sieht, was aktuell in vielen Ländern passiert, wo Krieg herrscht und Menschen leiden müssen, obwohl sie nichts dafür können, macht einen das sprachlos. Familien verlieren ihr Zuhause, Menschen verlieren ihr Leben – und oft bleibt nur Angst und Hoffnungslosigkeit zurück“, so die Sängerin gegenüber 5 Minuten. Mit Zeilen wie „Mama, so leicht kennt ma’s hom“ möchte sie ein Zeichen für den Zusammenhalt setzen. „Meine Version ist nicht nur eine musikalische Hommage, sondern auch ein persönliches Statement. Sie soll zum Nachdenken anregen und einen Impuls geben, wieder mehr auf das Miteinander zu achten“, betont sie. „Diese Zeilen zeigen, wie hilflos man sich manchmal fühlt – und wie dringend wir uns danach sehnen, dass Hass und Gewalt nicht mehr über die Liebe siegen. Sie machen deutlich, wie wichtig es ist, die Hoffnung nicht zu verlieren und bewusst mit Liebe und Respekt miteinander umzugehen“.

„Da sind mir wirklich fast die Tränen gekommen“

Trotz des Erfolgs und der Nominierung als „Kopf des Jahres“ bleibt die junge Kärntnerin am liebsten auf dem Maltaberg. „Dieser Platz schenkt mir Ruhe und Inspiration. Die frische Bergluft und ein Stück Kaiserschmarrn in der Leonhardhütte geben mir neue Energie“, verrät sie. Wie sehr sie in ihrer Heimat geschätzt wird, bewiesen ihr kürzlich die Nachbarskinder Mia und Maja. Sie bastelten ein eigenes „Erina Sophie Mandala“ und trugen selbstbedruckte Shirts zu ihrem Hit. „Da sind mir wirklich fast die Tränen gekommen“, gesteht die Künstlerin.

©zVg: Erina Sophie | Die zwei Nachbarskinder hatten eine ganz besondere Überraschung für Bettina. ©zVg: Erina Sophie | Papa Andreas Posch unterstützt seine Tochter wo er nur kann – gleich wie ihre Mama Bettina. ©zVg: Erina Sophie | Hier tankt die Sängerin Kraft und findet die Inspiration für ihre Texte und Melodien. ©zVg: Erina Sophie | Die junge Kärntnerin übersetzte den Chris-Steger-Hit in den heimischen Dialekt. ©zVg: Erina Sophie

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 09:06 Uhr aktualisiert