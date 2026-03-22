Streit um Hunde eskaliert völlig: 68-Jähriger wurde zusammengeschlagen

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.05 Uhr, als der Mann gerade dabei war, seine Drohne zu landen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem zunächst unbekannten Mann, nachdem das Opfer diesen aufgefordert hatte, seine Hunde fernzuhalten. Die Situation eskalierte: Der Täter reagierte aggressiv, schlug dem 68-Jährigen mit der Faust gegen den Oberkörper und brachte ihn zu Sturz. Doch damit nicht genug – die Polizei berichtet: „Als der Mann wieder stand bedrohte der Täter ihn mit dem Umbringen und schlug ihn neuerlich zu Boden.“

Schwer verletzt

Der 68-Jährige wurde bei dem Angriff im Bereich des Gesichts, der Schulter, der Brustwirbelsäule sowie am Sprunggelenk verletzt. Noch am Tatort gelang es dem Opfer, Lichtbilder des Angreifers anzufertigen. Nach umfangreichen Erhebungen konnte die Polizei schließlich einen 67-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg als Tatverdächtigen ausforschen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.