Nocki-Liebesbetrug wird Thema bei „Fahndung Österreich“

Nachdem eine 76-Jährige aus Deutschland einem Liebesbetrug zum Opfer fiel, und plötzlich vor der Tür von Schlagersänger Gottfried Würcher stand, wird nun eine Episode von "Fahndung Österreich" zum Thema gedreht.

Im Jahr 2024 begann der Schriftverkehr auf Social Media zwischen einer 76-jährigen Frau aus Deutschland, und einem unbekannten Täter, der sich als Nockis-Sänger Gottfried Würcher ausgab. Mittels künstlicher Intelligenz dürfte er meherere Bilder des Schlagerstars an die Frau gesendet haben. Er gab zudem an, dass er schwer krank sei. Infolgedessen sendete die ahnungslose Frau Geld in Form von Gutscheinkarten.

Opfer gab ihr bisheriges Leben auf

Der Schwindel fiel schließlich unter dramatischen Umständen auf. Der Betrüger machte glaubhaft, dass die Frau bei dem Sänger einziehen könnte. Sie kündigte ihre Wohnung in Deutschland, packte ihr gesamtes Hab und Gut, und stand plötzlich vor der Haustür des echten Gottfried Würcher. Dort musste sie dann bemerken, dass sie in Wahrheit nie mit dem Nockis-Frontmann geschrieben hatte. „Meine Lebensgefährtin hat ihr dann mal einen Kaffee gemacht, und ich habe die Polizei alarmiert“, schilderte Würcher den Vorfall.

Zuseher können mithelfen

Nun hat die Krimiserie „Fahndung Österreich“ den Fall aufgegriffen. Aktuell wird in Kärnten eine Episode in der Nähe des Klopeiner Sees gedreht. Der gebürtige Villacher Alfred Aichholzer stellt Gottfried Wücher dar, und das 76-jährige Betrugsopfer wird von der deutschen Schauspielerin Nora Bollmann gespielt. Am 15. April wird die Sendung auf ServusTV ausgestrahlt. Zuschauer sind angehalten, Hinweise zu den Fällen während der Show zu geben.