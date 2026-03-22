87-Jähriger bei Fahrzeugüberschlag verletzt

Ein 87-jähriger Mann verletzte sich bei einem Unfall in Matrei am Sonntag. Er überschlug sich mit seinem PKW.

Am Sonntag gegen halb fünf war der 87-jährige Österreicher auf der B182 Brennerbundesstraße in Richtung Norden unterwegs. Laut eigenen Angaben schlief er ein, und geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn. Er krachte gegen einen Strommasten am linken Straßenbankett. Der Wagen überschlug sich und kam seitlich liegend im Straßengraben zum Stillstand.

Autofahrer wurde verletzt

Der 87-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch die Rettung in das Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. Die Straße war für die Dauer des Rettungseinsatzes gesperrt.