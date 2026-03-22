Kärntner Wetter: Sonne am Montag, Wolken ziehen auf

Am Montag scheint vor allem vormittags in vielen Regionen länger die Sonne. Besonders in Unterkärnten kann sich anfangs aber Hochnebel halten. Im Tagesverlauf tauchen generell wieder einige Wolken auf, es bleibt aber weitgehend trocken. Die Höchstwerte betragen 10 bis 14 Grad.

So wird das Wetter in den Bergen

Dichte Wolken und Nebel halten sich aber anfangs streckenweise bereits in den Karawanken und im Bereich der Koralpe. Im Laufe des Tages werden die Wolken über den meisten Bergen mehr. Die meisten Sonnenstunden gehen sich wahrscheinlich nach Südwesten zu aus.