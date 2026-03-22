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Kärntner Wetter: Sonne am Montag, Wolken ziehen auf
Sonniger Wochenstart in Kärnten: Trotz morgendlichem Hochnebel und aufziehender Wolken bleibt es am Montag bei milden Temperaturen weitgehend trocken.
Am Montag scheint vor allem vormittags in vielen Regionen länger die Sonne. Besonders in Unterkärnten kann sich anfangs aber Hochnebel halten. Im Tagesverlauf tauchen generell wieder einige Wolken auf, es bleibt aber weitgehend trocken. Die Höchstwerte betragen 10 bis 14 Grad.
So wird das Wetter in den Bergen
Dichte Wolken und Nebel halten sich aber anfangs streckenweise bereits in den Karawanken und im Bereich der Koralpe. Im Laufe des Tages werden die Wolken über den meisten Bergen mehr. Die meisten Sonnenstunden gehen sich wahrscheinlich nach Südwesten zu aus.
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