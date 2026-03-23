SK ASKÖ Greuth feierte 65 Jahre „Bewegung und Begegung“

Die Glückwünsche seitens des Landes Kärnten überbrachte Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser. Aktuell zählt der SK ASKÖ Greuth rund 350 Mitglieder und ist der zweitgrößte Sportverein der Stadtgemeinde Völkermarkt. Als Gratulanten stellten sich auch Bürgermeister Markus Lakounigg und ASKÖ-Kärnten-Präsident Anton Leikam ein. Sportreferent LH Kaiser verwies in seinen Grußworten auf die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft. „Herzliche Gratulation zum Jubiläum und Danke für euer generationenübergreifendes Engagement, mit dem ihr Menschen 65 Jahre lang ehrenamtlich Zeit zur Verfügung stellt, um ihnen ein attraktives Breitensportangebot bieten zu können. Wenn ich heute in die motivierten Gesichter der jungen Vereinsmitglieder blicke, bin ich überzeugt, dass der Verein eine erfolgreiche Zukunft vor sich hat“, betonte Kaiser und schloss mit den Worten: „Bleibt dem Sport und Kärnten treu – danke für die Arbeit, die ihr leistet“.

„65 Jahre SK ASKÖ Greuth stehen für 65 Jahre Bewegung und Begegnung“

Markus Lakounigg, Bürgermeister der Stadt Völkermarkt verwies auf das breite Angebot und die gesellschaftliche Verantwortung des Sportvereins. „65 Jahre SK ASKÖ Greuth stehen für 65 Jahre Bewegung und Begegnung. Durch seine zahlreichen Aktivitäten bringt der Verein Menschen aller Generationen zusammen und ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens in der Stadt Völkermarkt“, sagte Lakounigg. Auch er nutzte die Jahreshauptversammlung um allen Personen zu danken, die sich im Verein ehrenamtlich engagieren. ASKÖ-Kärnten Präsident Anton Leikam zeigte sich von der Anzahl der Vereinsmitglieder beeindruckt: „Man sieht, dass die Leute gerne zu euch kommen – ihr auf breiter Basis tätig seid und Menschen ein vielseitiges Bewegungsangebot bietet“, sprach Leikam und verwies auf die Bedeutung von regelmäßiger Bewegung für die Gesundheit.

SK ASKÖ Greuth

Das sportliche Angebot des SK ASKÖ Greuth reicht von Eisstock, Ski Alpin über Tennis bis hin zu Radfahren, Wandern, Hobbyfußball, Boccia, Langlaufen und gesellschaftlichen Aktivitäten wie Vereinsausflügen oder dem traditionellen Sommerfest. Für die Kinder werden Tenniskurse und Schikurse organisiert. Dem Verein steht Markus Ronacher, der bei der heutigen Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt wurde, als Obmann vor, der kurzweilig das Programm führte. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder für jahrzehntelanges Vereinsengagement geehrt. Den Abschluss bildete eine Verlosung mit wertvollen Sachpreisen.