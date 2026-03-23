Filmförderung in Höhe von 500.000 Euro für Kärnten

Kärnten festigte in den letzten Jahren seine Position als attraktiver Filmstandort, was die hohe Anzahl an Einreichungen bei der Förderstelle der Carinthian Film Commission (CFC) beweist. Im Vorjahr waren es 37 Anträge von österreichischen Filmschaffenden bzw. Filmproduktionsbetrieben, die das Förderbudget ausgeschöpft haben. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig informieren, wird in der kommenden Regierungssitzung das Budget für die Filmförderung CFC in Höhe von 500.000 Euro beschlossen. Jeder dieser Fördereuros werde, so Kaiser und Schuschnig, mehr als vervierfacht, denn den geplanten Kärnten-Effekt kann man für 2025 bei gleicher Förderhöhe mit über 2 Millionen Euro beziffern. Die Kärnten-Ausgaben während einer Produktion werden extra erhoben. Die Filmwirtschaft sei ein wirtschaftlicher wie touristischer Faktor.

Jeder Euro löst ein Vielfaches an regionaler Wertschöpfung aus

Von den 37 Förderanträgen wurden 14 Förderfälle von Kärntner Filmschaffenden/Filmproduktionsbetrieben eingebracht und in der Mehrzahl der gesamten geförderten Produktionen gab es eine Kärntner Produktionsbeteiligung. Für Landeshauptmann Peter Kaiser ist die Filmförderung eine Investition in die Identität und Sichtbarkeit des Landes: „Aus dem Sport und von den Sportveranstaltungen kennen wir den Wert der Bilder von Kärnten, wenn sie in die Welt hinaus gehen. Filmprojekte von, mit und in Kärnten sind zusätzlich auch kulturelle Aushängeschilder und ein wesentlicher Faktor für die regionale Wertschöpfung. Mehr als das Vierfache der eingesetzten Fördersumme fließt direkt in die heimische Wirtschaft zurück“. Mit der Förderung entstehen anspruchsvolle und qualitativ hochwertige Film- und TV-Produktionen genauso wie Produktionen mit touristischer Strahlkraft. Die CFC leiste damit einen Beitrag zur Repräsentation des Filmstandortes Kärnten und zu einem Image- und Werbetransfer. Auch Landesrat Sebastian Schuschnig betont die Bedeutung der Filmförderung für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Kärnten. „Kärnten mit seinen einzigartigen geografischen Gegebenheiten ist die ideale Kulisse für nationale und internationale Produktionen. Wir können das nutzen, um Kärnten als Destination in Szene zu setzen, zu positionieren und international sichtbar zu machen. Filmförderung ist mittlerweile ein wichtiges Marketinginstrument, das wir mit der CFC professionalisiert haben“, so Schuschnig. Diese sei insbesondere der Aufbauarbeit und dem langjährigen Einsatz der Kärnten Werbung rund um das Projekt Carinthia Film Commission zu verdanken.

Einblicke in Kärntner Kulturlandschaft

Eine neue CFC-Website (www.filmcommission.at) ist im Herbst 2025 online gegangen, als zeitgemäßes Fenster mit 360°-Einblicken in die Kärntner Landschaft, auch Kulturlandschaft.

Die Carinthia Film Commission ist ein eigener Geschäftsbereich der Kärnten Werbung und fungiert als Beratungs- und Servicestelle für alle Filmschaffenden in Kärnten. Förderanträge werden von der Kunst- und Kulturabteilung des Landes Kärnten entgegengenommen. (Anträge werden online direkt bei der A14 eingebracht)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 07:04 Uhr aktualisiert