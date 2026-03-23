Giftköder-Alarm in Waidmannsdorf: Ein Hund betroffen
Auf Facebook wird derzeit vor Giftködern in Klagenfurt Waidmannsdorf gewarnt. Der Polizei ist ein Vorfall bekannt, bei dem ein Hund einen Giftköder in der Gegend dort gefressen hat.
Hundebesitzer in Klagenfurt sollten derzeit gut auf ihre Fellnasen Acht geben. Denn es wurde ein Giftköder-Vorfall in Waidmannsdorf bekannt. Die Polizei bestätigt den Vorfall. Ein Hund hat einen solchen gefressen.
Hund hat Giftköder gefressen
In Waidmannsdorf gibt es einen Fall von Giftködern. Besonders tückisch: Der betroffene Hund hat den Köder direkt im Garten seiner Besitzer, in Uni-Nähe, gefressen. „Ja, ich kann den Fall bestätigen. Derzeit ist aber noch nicht bekannt, wie es dem Hund geht“, erklärt ein Polizeibeamter auf Anfrage von 5 Minuten. Weitere Meldungen sind den Polizisten derzeit noch nicht bekannt.
Auf Facebook wird gewarnt
Auch auf Facebook wird gewarnt. „In Klagenfurt (Waidmannsdorf) wurden in Extrawurst verpackte Giftköder ausgelegt und teilweise auch über den Zaun in Gärten geschmissen“, heißt es in einem Posting. Passt gut auf eure Fellnasen auf und solltet ihr Giftköder entdecken, meldet den Fund bei der Klagenfurter Polizei.
Was tun, wenn dein Tier einen Köder gefressen hat?
Wenn du den Verdacht hast, dass dein Hund oder deine Katze einen Giftköder erwischt hat, ist schnelles Handeln lebenswichtig. Bewahre Ruhe, aber verliere keine Zeit. Versuche auf keinen Fall, dein Tier selbst zum Erbrechen zu bringen (z. B. mit Salzwasser), da dies oft mehr schadet als hilft und manche Gifte die Speiseröhre beim Hochkommen verätzen können.
Der wichtigste Schritt: Ruf sofort deinen Tierarzt oder die nächste Tierklinik an. Sag am Telefon direkt, dass es ein Gift-Notfall ist, damit das Team alles für deine Ankunft vorbereiten kann. Wenn du Reste des Köders findest, nimm sie unbedingt mit (benutze dafür eine Tüte oder Handschuhe!), damit der Arzt das Gift im Labor schneller identifizieren und das passende Gegengift wählen kann.
Achte auf diese Symptome:
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Starkes Speicheln oder Schaum vor dem Maul.
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Zittern, Krämpfe oder torkelnder Gang.
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Erbrechen oder Durchfall (oft mit Blut).
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Sehr blasse oder bläuliche Schleimhäute.
Nach dem Tierarzt: Melde den Vorfall unbedingt bei der nächsten Polizeieinspektion (für Waidmannsdorf ist das die Villacher Straße). Nur so können Beweise gesichert und andere Tierbesitzer gewarnt werden.