Giftköder-Alarm in Waidmannsdorf: Ein Hund betroffen

Auf Facebook wird derzeit vor Giftködern in Klagenfurt Waidmannsdorf gewarnt. Der Polizei ist ein Vorfall bekannt, bei dem ein Hund einen Giftköder in der Gegend dort gefressen hat.

Hundebesitzer in Klagenfurt sollten derzeit gut auf ihre Fellnasen Acht geben. Denn es wurde ein Giftköder-Vorfall in Waidmannsdorf bekannt. Die Polizei bestätigt den Vorfall. Ein Hund hat einen solchen gefressen.

Hund hat Giftköder gefressen

In Waidmannsdorf gibt es einen Fall von Giftködern. Besonders tückisch: Der betroffene Hund hat den Köder direkt im Garten seiner Besitzer, in Uni-Nähe, gefressen. „Ja, ich kann den Fall bestätigen. Derzeit ist aber noch nicht bekannt, wie es dem Hund geht“, erklärt ein Polizeibeamter auf Anfrage von 5 Minuten. Weitere Meldungen sind den Polizisten derzeit noch nicht bekannt.

Auf Facebook wird gewarnt

Auch auf Facebook wird gewarnt. „In Klagenfurt (Waidmannsdorf) wurden in Extrawurst verpackte Giftköder ausgelegt und teilweise auch über den Zaun in Gärten geschmissen“, heißt es in einem Posting. Passt gut auf eure Fellnasen auf und solltet ihr Giftköder entdecken, meldet den Fund bei der Klagenfurter Polizei.