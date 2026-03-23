Verführerische Gelegenheit? Swingerclub in Klagenfurt sucht Nachfolger

Ein etwas anderer Club sucht derzeit einen Nachfolger. Es handelt sich um einen Swingerclub in Klagenfurt.

In Klagenfurt gibt es derzeit die Gelegenheit, einen etwas anderen Club zu betreiben. Denn es werden Nachfolger für einen erfolgreich laufenden Swingerclub gesucht. Die Betreiber suchen jemanden, der Lifestyle-Club TOUCH-ME für sie weiterführen möchte.

Swingerclub sucht Nachmieter

„Aus gesundheitlichen Gründen mussten wir im September nach über 13 Jahren unseren erfolgreich geführten Lifestyle-Club TOUCH-ME schließen. Nun suchen wir einen engagierten Nachmieter bzw. Betreiber, der das Konzept in unserem Sinne weiterführt und das vorhandene Potenzial optimal nutzt“ , sagt Fredi, der mit Uschi den Club betrieb. Gegen Ende des Jahres 2025 mussten die Beiden zusperren, eben aus gesundheitlichen Gründen.

©KK Dieser Swingerclub sucht einen Nachfolger.

Club wurde 13 Jahre betrieben

Laut Fredi gibt es einen großen Stammkundenkreis, aus ganz Europa. Diese warten bereits auf die Fortführung. Es ist ein sofortiger Start möglich. Möbel, Einbauten und Ausstattung bekommt man ablösefrei. Für die Elektrogeräte zahlt man eine geringe Ablöse. Hier findest du die Anzeige zu dem Club.

