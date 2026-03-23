Schneefall, Sturm und Temperatursturz in Kärnten

Die Woche startet wettertechnisch sonnig und eher mild in Kärnten. Aber gegen Wochenende wird es ungemütlich.

Zuerst ist es noch warm, dann kommt wieder Schnee nach Kärnten.

Zuerst ist es noch warm, dann kommt wieder Schnee nach Kärnten.

Während sich am Montag und am Dienstag größtenteils kärntenweit noch die Sonne zeigt, wird es ab Mittwoch Nacht ungemütlich. Es kommt zu einem Temperatursturz von circa 10 Grad Unterschied. Gefolgt von Regen und Schneefall, sowie Sturmböen.

Schnee und Kälte in Kärnten

Während der Wochenanfang sich wettertechnisch von seiner guten Seite zeigt, wird es in Kärnten ab Wochenmitte ungemütlich. „In der Nacht auf Donnerstag beginnt es zuerst zu regnen, dann fällt relativ schnell Schnee, bis in tiefe Lagen“, erklärt Andreas Mansberger, Meteorologe von der GeoSphere, auf Anfrage von 5 Minuten. Der Neuschnee selbst wird aber in den Städten eher selten wirklich liegen bleiben. Glatteisgefahr herrscht auf den ersten Blick keine.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Sturm gegen Wochenende erwartet

„Am Donnerstag selbst klingt der Niederschlag ab. Aber es kommt zu einem Temperatursturz“, sagt Mansberger. So hat es am Mittwoch noch milde 16 Grad, am Donnerstag zeigt das Thermometer dann nur mehr rund 6 Grad an. „Und gegen Wochenende muss man sich auf starke Windböen einstellen“. Die Sturmspitzen in den Tauerntälern und im Raum Friesach könnten zwischen 70 und 90 km/h liegen. Generell wird das Wochenende weiterhin kühl bleiben.