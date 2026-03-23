Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt.
Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.
Klagenfurt
23/03/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Prozess wegen sexuellem Missbrauch einer wehrlosen Frau in Kärnten

Eine wehrlose Frau soll im Schlaf missbraucht worden sein. Morgen Nachmittag muss sich der Angeklagte bereits vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

​Am morgigen Nachmittag steht ein schwerwiegender Fall im Fokus der Justiz am Landesgericht Klagenfurt. Einem erwachsenen Mann wird ein Sexualdelikt zur Last gelegt, das sich im September des vergangenen Jahres ereignet haben soll.

Sexueller Missbrauch?

Die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt präzisiert den Sachverhalt wie folgt: „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 12. September 2025 in Klagenfurt die unter Einfluss eines Medikamentes stehende, sich im Schlaf befindliche Frau, sohin eine wehrlose Person unter Ausnützung dieses Zustandes, durch eine den Beischlaf gleichzusetzende Handlung sexuell missbraucht zu haben.“ Wie der Fall ausgehen wird, könnte sich somit bereits morgen zeigen, ab 13 Uhr wird in Kärnten verhandelt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: