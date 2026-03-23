Prozess wegen sexuellem Missbrauch einer wehrlosen Frau in Kärnten

Eine wehrlose Frau soll im Schlaf missbraucht worden sein. Morgen Nachmittag muss sich der Angeklagte bereits vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.

​Am morgigen Nachmittag steht ein schwerwiegender Fall im Fokus der Justiz am Landesgericht Klagenfurt. Einem erwachsenen Mann wird ein Sexualdelikt zur Last gelegt, das sich im September des vergangenen Jahres ereignet haben soll.

Sexueller Missbrauch?

Die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt präzisiert den Sachverhalt wie folgt: „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 12. September 2025 in Klagenfurt die unter Einfluss eines Medikamentes stehende, sich im Schlaf befindliche Frau, sohin eine wehrlose Person unter Ausnützung dieses Zustandes, durch eine den Beischlaf gleichzusetzende Handlung sexuell missbraucht zu haben.“ Wie der Fall ausgehen wird, könnte sich somit bereits morgen zeigen, ab 13 Uhr wird in Kärnten verhandelt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.