Plöckenpass-Öffnung vertagt? Ungewissheit und Spekulationen im Gailtal

Trotz angekündigter Wiedereröffnung Ende März bleibt die Lage am Plöckenpass unklar. Während die Bauarbeiten auf italienischer Seite andauern, hofft das Gailtal auf eine temporäre Freigabe in der Karwoche.

Knapp eine Woche vor dem in Aussicht gestellten Termin herrscht weiterhin Unklarheit über die Zukunft des Plöckenpasses. Da die Baumaßnahmen noch im Gange sind, bleibt abzuwarten, wie die nächsten Schritte konkret aussehen. Laut einem Bericht des ORF steht derzeit eine lediglich temporäre Freigabe während der Karwoche im Raum.

Spekulationen über Verzögerungen

Bereits seit dem 12. Januar ist die Passstraße erneut für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben der italienischen Straßengesellschaft ANAS sind abschließende Arbeiten an den Galerien der Grund für die Maßnahme – diese sind jedoch noch nicht beendet. Ursprünglich war die vollständige Öffnung der Verbindung zwischen Kötschach-Mauthen und dem italienischen Timau für den 31. März avisiert worden. Aufgrund des aktuellen Baufortschritts wird inoffiziell darüber spekuliert, die Strecke über Ostern kurzzeitig freizugeben, um sie anschließend für die finalen Arbeiten bis Juni erneut zu sperren. Wie das genaue Konzept hier aussehen soll, ist ebenso unklar.

Unklar, wie es weitergeht

Die mangelnde Informationslage sorgt im Gailtal für erhebliche Unruhe, aus Italien gab es seit Januar kein Update mehr. Seitens des ÖAMTC heißt es weiterhin, dass die Sperre bis zum 31. März um 23:55 andauern soll. Auch Josef Zoppoth (SPÖ), Bürgermeister von Kötschach-Mauthen, liegen bisher keine gesicherten Fakten vor. Er fordert laut dem Medienbericht zeitnahe und verlässliche Auskünfte über das weitere Prozedere am Plöckenpass, um den lokalen Betrieben endlich die notwendige Planungssicherheit zu ermöglichen.