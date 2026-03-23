18 Millionen Euro sollen fließen: So kauft Kärnten zu Ostern ein

Kärntens Handel erwartet 18 Millionen Euro an Osterumsatz. Trotz Sparbewusstsein setzen 83 Prozent auf regionale Geschäfte. Neben Schoko-Hasen liegen Erlebnisse im Trend.

Das Osterfest bleibt für den Kärntner Handel ein verlässlicher Wirtschaftsfaktor, auch wenn sich das Konsumverhalten in diesem Jahr spürbar wandelt. Mit erwarteten Gesamtausgaben von rund 18 Millionen Euro festigt die Tradition ihre Bedeutung als wichtiger Impulsgeber für die regionale Wirtschaft.

Trend zum gezielten Einkauf

Rund 76 Prozent der Kärntner planen, ihre Liebsten zu beschenken, wobei das Fest überwiegend im engen Familienkreis gefeiert wird, wie die Wirtschaftskammer Kärnten berichtet. Auffällig ist jedoch eine neue Zurückhaltung: Mit durchschnittlich 60 Euro pro Kopf liegen die geplanten Ausgaben unter dem Niveau des Vorjahres. Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, ordnet diese Entwicklung ein: „Ostern hat weiterhin einen hohen Stellenwert, Konsumentscheidungen werden jedoch stärker abgewogen. Für den Handel bedeutet das eine Verschiebung hin zu gezielteren Käufen und klassischen, preislich überschaubaren Geschenken.“

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Regionalität schlägt reinen Online-Konsum

Trotz der zunehmenden Digitalisierung bleibt das haptische Einkaufserlebnis für die Kärntner essenziell. Stolze 83 Prozent beziehen ihre Präsente im stationären Handel vor Ort. Haberl betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der lokalen Wertschöpfung: „Wer online einkauft, sollte ganz bewusst auf regionale Anbieter setzen. Jeder Euro, der in Kärnten bleibt, stärkt unsere Betriebe und sichert Arbeitsplätze vor Ort.“

Zwischen Schokolade und Erlebnissen In den Osternestern dominieren weiterhin die Klassiker. Die Favoritenliste der Geschenke zeigt eine klare Tendenz: Süßigkeiten & Schokolade: 65 Prozent

Gefärbte Eier: 46 Prozent

Spielzeug & Bargeld: ca. 23 Prozent

17 Prozent für „neuen Trend“

Während Spielwaren leicht an Boden verlieren, etabliert sich ein neuer Trend: Rund 17 Prozent der Schenkenden setzen mittlerweile auf gemeinsame Erlebnisse, Ausflüge oder Veranstaltungen. Dennoch bleibt die Symbolik des Festes ungebrochen – insgesamt werden in Kärnten heuer rund eine Million Schoko-Hasen und drei Millionen Ostereier verschenkt.