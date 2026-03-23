Erneuter Vorfall: Zwei Hunde hetzen Rehgeiß in den Tod

Zwei Hunde hetzen in Ladinach eine trächtige Rehgeiß zu Tode. Es ist der 94. Wildriss in Kärnten seit 2013 – nur zwei Wochen nach einem ähnlichen Vorfall.

Erst durch das Einschreiten der Polizei ließ einer der Hunde von der Rehgeiß ab. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät.

Erst durch das Einschreiten der Polizei ließ einer der Hunde von der Rehgeiß ab. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät.

In der Ortschaft Ladinach (Gemeinde Feistritz im Rosental) kam es am vergangenen Donnerstag erneut zu einem tragischen Vorfall mit einem Wildtier: Zwei wildernde Hunde hetzten eine vermutlich trächtige Rehgeiß so massiv, dass der verständigte Jäger das Tier nur noch von seinen Leiden erlösen konnte. Erst durch das Einschreiten der Polizei ließ der zweite Hund von der Geiß ab.

Fall Nr. 94 seit 2013

Der besagte Vorfall markiert bereits den 94. registrierten Fall in der Kärntner Wildrissdatenbank seit dem Jahr 2013. Erst vor knapp zwei Wochen kam es in Klagenfurt zu einem ähnlichen Szenario, als ein freilaufender Golden Retriever auf einem Acker nahe eines Radwegs eine tragende Rehgeiß tödlich verletzte.

„Virtuelle Leine“ bleibt Thema

Trotz der Möglichkeit einer „virtuellen Leine“ – gegen Ende des Vorjahres wurde die neue Kärntner Hundehaltungs- und Wildschutzverordnung beschlossen, die eine ganzjährige Leinenpflicht vorsieht – zeigt sich erneut, dass jene Situationen rasch außer Kontrolle geraten können, mit tödlichen Folgen für das Wild und möglichen rechtlichen Konsequenzen für die Halter.