Skiunfall in Kärnten: 69-jähriger Steirer in Graben gestürzt

Bei einer Skitour am Klippitztörl übersah ein 69-jähriger Mann ein Schneefeld und stürzte in eine Senke. Seine Gattin setzte die Rettungskette in Gang, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Nach dem schweren Sturz auf rund 2.000 Metern Seehöhe wurde der verletzte Tourengeher vom Rettungshubschrauber C11 geborgen und in das Krankenhaus Friesach geflogen.

Nach dem schweren Sturz auf rund 2.000 Metern Seehöhe wurde der verletzte Tourengeher vom Rettungshubschrauber C11 geborgen und in das Krankenhaus Friesach geflogen.

Ein 69-jähriger Tourengeher aus der Steiermark verunglückte am Montagvormittag bei einer Skitour auf der Saualpe schwer. Der Mann war gemeinsam mit seiner Gattin vom Klippitztörl aus gestartet, als er gegen 11:00 Uhr auf rund 2.000 Metern Seehöhe beim Überqueren eines Schneefeldes einen etwa zwei bis drei Meter tiefen Graben übersah.

Ehefrau setzte Notruf ab

Der Steirer stürzte in den Graben und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die eine Fortsetzung der Tour unmöglich machten. Seine Ehefrau setzte umgehend einen Notruf ab. Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 barg das Ehepaar schließlich und flog den Verletzten zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Friesach.