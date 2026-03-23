Gartenhütte in Völkermarkt durch überhitzten Holzofen völlig zerstört

Im Bezirk Völkermarkt brannte eine Gartenhütte samt Geräten vollständig nieder. Ein überhitzter Holzofen löste den Großeinsatz aus. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Am 23. März geriet zur Mittagszeit eine hölzerne Gartenhütte im Bezirk Völkermarkt in Brand. In dem Gebäude lagerten zahlreiche Gartengeräte. Die Feuerwehren Feistritz ob Bleiburg, St. Michael ob Bleiburg, Bleiburg und Loibach standen mit insgesamt 54 Einsatzkräften im Einsatz und löschten die Flammen unter schwerem Atemschutz.

Ofen als Ursache

Als Brandursache wurde schlussendlich ein überhitzter Holzofen ermittelt, den der Besitzer noch am Vormittag befeuert hatte, wie die LPD Kärnten berichtet. Personen wurden nicht verletzt, die Hütte brannte jedoch vollständig nieder. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.