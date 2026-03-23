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Brennender LKW: A10 bei Spittal komplett gesperrt
Auf der A10 Tauern Autobahn bei Spittal geht aktuell nichts mehr: Zwischen Spittal-Millstätter See und Gmünd ist wegen eines brennenden LKWs gesperrt.
Auf der A10 Tauern Autobahn ist derzeit (Montag, 23. März) der Abschnitt zwischen dem Knoten Spittal-Millstätter See und Gmünd in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür ist ein brennender LKW. Laut ASFINAG kommt es in Fahrtrichtung Salzburg zwischen dem Wolfsbergtunnel und dem Talübergang Steinbrückenbach zusätzlich zu Stau. Autofahrer werden gebeten, bereits bei Spittal Ost abzufahren und über das Stadtgebiet sowie die B99 auszuweichen.
Update: Erste Informationen sind da
Mittlerweile gibt es erste Informationen durch die Einsatzkräfte. Auch die Identität des Fahrers wurde geklärt. – hier geht es zum Bericht.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 21:12 Uhr aktualisiert
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