Nach LKW-Brand auf der A10: Auch angrenzende Böschung fing Feuer

Ein brennender Sattelzug auf der Tauern Autobahn sorgte für einen Großeinsatz. Die Flammen griffen zwischen Spittal und Gmünd auf die Böschung über. Mittlerweile gibt es weitere Informationen.

Wie 5 Minuten bereits am späten Nachmittag berichtete, kam es auf der A10 Tauern Autobahn zwischen dem Knoten Spittal-Millstätter See und Gmünd in beiden Fahrtrichtungen zu einer Sperre. Grund dafür war ein brennender Lkw; das Feuer griff zudem auf die angrenzende Böschung über und verursachte einen weiteren Brand. Mittlerweile liegen erste Informationen zum Einsatzverlauf vor.

©Freiwillige Feuerwehr Gmünd Der LKW geriet in Brand, aber auch… ©Freiwillige Feuerwehr Gmünd …eine angrenzende Böschung wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Angrenzende Bäume und Wiese betroffen

„Laut der Erstmeldung der Landesalarm- und Warnzentrale begann ein Sattelzugfahrzeug im Motorraum zu brennen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits nahezu in Vollbrand“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Gmünd in ihrem Einsatzbericht. Gemeinsam mit den Feuerwehren Seeboden und Lendorf wurden umgehend umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Aufgrund der starken Brandausbreitung griff das Feuer auch auf die angrenzende Böschung über, welche ebenfalls durch die eingesetzten Kräfte erfolgreich gelöscht werden konnte. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A10 Tauernautobahn in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

Polizei ermittelt wegen Brandursache

„Die genaue Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen und lag zum Zeitpunkt des Tätigwerdens der Feuerwehr nicht vor“, ergänzt die Feuerwehr. Gegen 18 Uhr rückte die Feuerwehr Gmünd wieder in das Gerätehaus ein, stellte die Einsatzbereitschaft her und führte die Nachbereitung der eingesetzten Gerätschaften durch.

#Update: Identität des Fahrers ist geklärt

Wieso der LKW in Brand geriet ist nach wie vor unklar. Was jetzt allerdings bekannt ist, dass es sich bei dem Fahrer um einen 37-jährigen ungarischen Kraftfahrer handelt, der vorsorglich ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht wurde. Im Einsatz standen rund 65 Personen der Feuerwehren Gmünd, Trebesing, Seeboden und Lendorf. Die Brandursache und auch die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2026 um 21:11 Uhr aktualisiert