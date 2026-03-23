Frühlingshafter Mix: So zeigt sich das Wetter am Dienstag in Kärnten

Der Dienstag bringt in Kärnten einen Mix aus frühlingshaften Temperaturen und durchziehenden Wolkenfeldern. Während Oberkärnten zunächst von der Sonne verwöhnt wird, ziehen von Osten her dichtere Wolken auf.

Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken bestimmt am Dienstag das Wettergeschehen in Kärnten bei milden Höchstwerten bis zu 14 Grad.

Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken bestimmt am Dienstag das Wettergeschehen in Kärnten bei milden Höchstwerten bis zu 14 Grad.

Der Dienstag präsentiert sich in Kärnten als ein Mix aus sonnigen Abschnitten und durchziehenden Wolkenfeldern. Während der Vormittag vor allem in Oberkärnten noch von freundlichem Wetter geprägt ist, verdichtet sich die Bewölkung im Tagesverlauf von Osten her. Dennoch dürfen sich die meisten Regionen über einige Sonnenstunden bei milden 11 bis 14 Grad freuen.

Nebelschwaden machen Platz für Sonne

Anfangs können sich über den Gipfeln, etwa in den Tauern oder den Lavanttaler Alpen, noch hartnäckige Nebelschwaden halten. Die Experten der Geosphere Austria prognostizieren jedoch eine rasche Auflösung in den westlichen Landesteilen: „Im Westen verschwinden diese und machen der Sonne Platz. Ganz im Osten werden die Wolken hingegen bald mehr und am Nachmittag machen sich auch in Oberkärnten größere Wolken bemerkbar.“

Mäßiger Wind erwartet

Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlichen bis nordöstlichen Richtungen. In der Höhe werden in 1000 Metern bis zu 7 Grad erreicht, während die Temperaturen in 2000 Metern bei -1 Grad und in 3000 Metern bei etwa -8 Grad liegen.